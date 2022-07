Tennis

Wimbledon : Djokovic fait une déclaration folle à Kyrgios

Publié le 11 juillet 2022 à 7h35 par Baptiste Lefilliatre

Après avoir remporté Wimbledon ce dimanche pour la septième fois de sa carrière en battant Nick Kyrgios en finale (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)), Novak Djokovic a évoqué la relation très particulière que nouent les deux joueurs. Le Serbe en a même profité pour faire une déclaration d’amitié à l’Australien malgré leur animosité passée.

Ce dimanche, l’un des matchs les plus importants de l’année se déroulait au All England Lawn Tennis and Croquet Club, dans la banlieue de Londres : la finale hommes de Wimbledon. Une affiche assez inattendue, qui opposait le numéro 7 mondial et tête de série numéro 1 Novak Djokovic à Nick Kyrgios, qui disputait sa toute première finale de Grand Chelem. Au terme d’un match disputé mais à l’issue tout de même prévisible, c’est finalement le Djoker qui s’est imposé en quatre sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)), remportant ainsi son septième sacre sur le gazon londonien, le 21ème titre en Grand Chelem de sa carrière, soit un de plus que la légende suisse Roger Federer (20) et un de moins que Rafael Nadal, qui détient le record absolu (22).

Wimbledon : Alcool, coup de gueule… Kyrgios craque contre Djokovic https://t.co/WNR0ElS2IS pic.twitter.com/Q2lcXJeMj1 — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Une relation très spéciale…

Si le serbe est entré encore un peu plus dans l’histoire du tennis sous le soleil londonien de ce dimanche après-midi, cette finale fut également l’occasion pour lui de se rapprocher amicalement de son adversaire et victime du jour. Il faut dire que la relation Novak Djokovic / Nick Kyrgios n’a pas toujours été au beau fixe. Les deux joueurs, connus notamment pour leur fort caractère, se détestaient auparavant. Mais les tensions se sont dissipées au moment de l’Open d’Australie, au mois de janvier dernier. Non-vacciné contre la Covid-19 alors qu’il devait obligatoirement l’être pour pénétrer sur le sol australien et jouer à Melbourne, Djokovic s’était fait exclure du tournoi mais aussi du pays, et Kyrgios avait pris publiquement la défense du numéro 7 mondial, sans que le sort de ce dernier ne change pour autant.

Magnificent. In its 100 years, Centre Court has seen few champions like @DjokerNole#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/vffvL2f08Q — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2022

Djokovic / Kyrgios, une amitié naissante ?

Cet épisode a fortement rapproché les deux hommes, au point de devenir amis ? Pas complètement pour Novak Djokovic, qui déclarait vendredi en conférence de presse : « Nous avons une meilleure relation qu’avant janvier de cette année. Quand c’était très difficile pour moi en Australie, il était l’un des rares joueurs à venir me défendre publiquement et à me soutenir. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment. Je le respecte beaucoup pour ça » . Cependant, les choses semblent avoir changé en l’espace de 48 heures.

« Ok, c’est officiellement une bromance ! »