Wimbledon : Boite de nuit, restaurant... L’incroyable accord entre Kyrgios et Djokovic

Publié le 10 juillet 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Novak Djokovic fera face à Nick Kyrgios en finale de Wimbledon. Alors que les deux hommes ne se portaient pas vraiment dans leur coeur ces dernières années, leur relation semble s’être apaisée. D’ailleurs, les deux joueurs se sont adonnés à un échange amusant sur les réseaux sociaux, au cours duquel ils ont trouvé un accord surprenant concernant l’après-match.

Forfait à l’Open d’Australie à cause d’un défaut de visa et défait par Rafael Nadal en quart de finale de Roland-Garros, c’est un Novak Djokovic revanchard et déterminé qui est arrivé à Londres pour Wimbledon. Le Serbe a réussi à se frayer un chemin jusqu’en finale et aura l’opportunité de défendre son titre qu’il détient depuis 2018. Nole fera face à Nick Kyrgios, qui disputera sa première finale de Grand Chelem de sa carrière, ce dimanche. La rencontre promet d’être plutôt mouvementée au vu de la relation que les deux joueurs partagent. Le Serbe et l’Australien ne s’appréciaient pas vraiment par le passé comme ils ont pu le prouver à travers diverses déclarations. Nick Kyrgios avait par exemple reproché à Novak Djokovic d’être un peu trop sorti pendant la pandémie du Covid-19 alors que lui faisait tout son possible pour éviter de propager le virus. « En-dehors du court, je n’ai pas beaucoup de respect pour lui, pour être honnête. Je n’en dirai pas plus » avait ainsi répondu le principal intéressé à l’époque. Toutefois, les choses ont eu l’air de s’être arrangées entre les deux hommes ces derniers mois. Alors que Novak Djokovic venait d’être exclu de l’Open d’Australie, c’est bien Nick Kyrgios qui l’a soutenu. Depuis, les tensions semblent s’être apaisées, au point que les deux joueurs ont trouvé un accord surprenant en marge de la finale de Wimbledon.

Wimbledon : Ce geste de Kyrgios que Djokovic n’est pas près d’oublier https://t.co/r2iGpwqivD pic.twitter.com/GykYxf2ZIR — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Un échange amusant entre Djokovic et Kyrgios sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, Novak Djokovic a d’abord plaisanté de sa relation avec Nick Kyrgios : « Il t'aura fallu cinq ans pour arriver à dire quelque chose de sympa sur moi. » « C'est vrai, mais je t'ai défendu quand cela comptait » a ainsi rétorqué Nick Kyrgios, faisant référence au soutien apporté au Serbe lors de l’Open d’Australie.

« Alors on est copains maintenant ' »

« Tu l'as fait et j'ai apprécié cela » a ainsi répliqué Novak Djokovic. La nouvelle réponse de Nick Kyrgios ne s’est pas faite attendre : « Alors on est copains maintenant ? » Le numéro 3 mondial en a donc profité pour passer un accord avec l’Australien, lui lançant un petit défi au passage ; « Si tu m'invites à boire un coup ou à dîner, j'accepte. Et le vainqueur de demain (la finale de dimanche) paiera. » Nick Kyrgios ne s’est pas dégonflé et a rapidement accepté sur le ton de l’humour : « Vendu. Allons dans une boîte de nuit et faisons les fous. »

La relation entre les deux hommes s’est apaisée depuis l'Open d'Australie