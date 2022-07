Tennis

Wimbledon : Après le sacre de Djokovic, Kyrgios se fait remarquer en boîte de nuit

Publié le 11 juillet 2022 à 20h35 par Jules Kutos-Bertin

Avant de disputer sa finale à Wimbledon contre Novak Djokovic, Nick Kyrgios s’est amusé sur les réseaux sociaux avec le Serbe, notamment en lui proposant une sortie en boîte de nuit. Malgré sa défaite et l’absence de Djokovic qui a préféré reporter l’événement, l’Australien a été aperçu dans une boîte londonienne avec son entourage.

Nick Kyrgios aura vécu un Wimbledon fou du début à la fin. A 27 ans, le numéro 40 mondial a trop souvent déçu malgré le talent que tout le monde lui reconnaît depuis son arrivée sur le circuit. Mais il aura suffi d’un tournoi. Même s’il est passé proche de l’élimination en tout début de quinzaine, Kyrgios a tenu le choc avant de prendre confiance. Et avec un petit brin de chance, l’Australien a esquivé l’ogre Rafael Nadal pour disputer sa première finale de Grand Chelem face à Novak Djokovic. Loin d’être favori, Nick Kyrgios se sera bien battu et aura même remporté la première manche. Pas suffisant néanmoins pour tenir tête au maître des lieux, vainqueur pour la quatrième fois consécutive sur le gazon londonien.

Nick Kyrgios a géré la pression

Après sa défaite, Nick Kyrgios a reconnu que sa motivation aurait dégringolé en cas de succès. « Toute ma vie, on m'a dit que gagner Wimbledon était l'accomplissement ultime. Je ne suis pas un jeune gars comme Sinner ou Alcaraz, qui sont arrivés sur le circuit récemment et sont déjà allés loin en Grand Chelem. Il m'a fallu 10 ans, presque 10 ans de carrière, pour arriver à disputer une finale et échouer. J'ai l'impression que si j'avais gagné, j'aurais manqué un peu de motivation, pour être honnête. Mais mon niveau est là. Je ne suis pas du tout en retard. J'ai joué une finale de Chelem contre l'un des plus grands de tous les temps, et j'étais là, j'avais l'air d'en avoir joué d'autres. Je pense que j'ai bien géré la pression », expliquait-il après sa défaite contre Novak Djokovic dans des propos relayés par L’Equipe .

Meilleur moment de la finale. 😂 @NickKyrgios tente de décrire à l'arbitre la femme qui le gêne entre sa première et sa deuxième balle : "Je sais exactement qui sait ! C'est celle dans la robe avec..., celle qui ressemble à quelqu'un qui a bu 700 verres."pic.twitter.com/C36SxD96SU — Tennis Legend (@TennisLegende) July 11, 2022

Une sortie en boîte avec… Djokovic ?

Malgré la déception, Nick Kyrgios n’a pas perdu sa joie de vivre. Avant la finale, l’Australien avait d’ailleurs échangé plusieurs messages étonnants avec Novak Djokovic. Si les deux finalistes étaient en froid depuis un moment, le message de soutien de Kyrgios à Djokovic après son absence à l’Open d’Australie avait apaisé les choses. Juste avant de s’affronter, le Serbe a d’abord lancé : « Il t'aura fallu cinq ans pour arriver à dire quelque chose de sympa sur moi ». Sur le ton de l’humour, Kyrgios a répliqué : « Alors, on est copains maintenant ? ». « Si tu m'invites à boire un coup ou à dîner, j'accepte. Et le vainqueur de demain (la finale de dimanche) paiera », a plaisanté Djokovic. Evidemment, Nick Kyrgios a accepté l’invitation. « Vendu. Allons dans une boîte de nuit et faisons les fous », s’est enthousiasmé l’Australien.

Kyrgios est allé profiter avec son entourage

Après son 7ème sacre à Wimbledon, Novak Djokovic a d’abord précisé à Nick Kyrgios qu’il ne pourrait pas honorer leur sortie dès ce dimanche. Compréhensif, Kyrgios a décidé d’aller profiter avec son entourage. Avec sa sœur Halimah et sa petite-amie Costeen, le numéro 40 mondial a été aperçu dans une boîte de nuit londonienne.



Nick Kyrgios parties at London nightclub after Wimbledon loss to Novak Djokovic https://t.co/JFk9ps5sAP pic.twitter.com/0oI7ukdaWY — New York Post (@nypost) July 11, 2022

