Tennis

Tennis : Après l'US Open, nouveau coup dur pour Djokovic ?

Publié le 12 juillet 2022 à 14h35 par Dan Marciano

Vainqueur de Wimbledon dimanche, Novak Djokovic n'est pas certain de disputer le dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open, en raison de sa situation vaccinale. Absent du dernier Open d'Australie, le joueur serbe n'est pas, non plus, certain de se rendre à Melbourne en janvier prochain. Directeur du tournoi australien, Craig Tiley est resté évasif.

Et de 21 pour Novak Djokovic ! Le joueur serbe a remporté Wmbledon, le septième titre de sa carrière à Londres, en battant l'Australien Nick Kyrgios (4/6 6/3 6/4 7/6). Agé de 35 ans, il a, peut-être, participé au dernier Grand Chelem de sa saison en raison de sa situation vaccinale. Non vacciné au Covid-19, Djokovic n'est pas certain de participer à l'US Open, prévu le 29 août prochain.

Wimbledon : Djokovic antivax ? Sa femme se lâche https://t.co/Lx3jtZzixN pic.twitter.com/70TW2rbAQG — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

Djokovic absent de l'US Open ?

Redescendu à la septième place mondiale malgré son sacre à Wimbledon, les points de l'année dernière ayant été retirés, Novak Djokovic n'a pas l'intention de se faire vacciner dans les prochains mois. Condition sine qua non pour pénétrer sur le territoire américain. « Je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis parce que j'aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l'US Open. Je ne suis pas vacciné et je n'ai pas l'intention de me faire vacciner » avait confié Djokovic après sa victoire. Le question de sa présence à l'Open d'Australie va également se poser

« Ce n’est pas à moi de décider s’il pourra jouer à l’Open d’Australie »

En début d'année, Djokovic n'avait pu participer à l'Open d'Australie, pour les mêmes raisons. Quid de l'édition 2023 ? Directeur du tournoi, Craig Tiley s'est prononcé sur ce sujet. « Je pense que nous faisons de notre mieux. Mais clairement, ce n’est pas à moi de décider s’il pourra jouer à l’Open d’Australie, mais Novak est toujours le bienvenu, il sait que beaucoup de gens en Australie aiment le voir jouer. C’est aux autres de prendre une décision, mais il reste encore beaucoup de temps avant l’Open d’Australie 2023 » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Sportklub.

« Novak a joué de manière exceptionnelle »