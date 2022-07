Tennis

Une merveille à 5,5M€ pour Nadal après Wimbledon

Publié le 12 juillet 2022 à 19h35 par Baptiste Lefilliatre

Quelques jours seulement après avoir dû déclarer forfait pour sa demi-finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios, Rafael Nadal récupère de sa blessure aux abdominaux, et en a profité pour entamer ses vacances sur son splendide nouveau yacht, aux dimensions absolument impressionnantes.

Malgré son âge avancé (36 ans), Rafael Nadal fait de la résistance et continue de figurer parmi les meilleurs joueurs de tennis du monde. Des performances exceptionnelles qui lui ont permis de démarrer de manière tonitruante la saison 2022. En effet, le Majorquin a remporté les deux rendez-vous du Grand Chelem de la saison, s’octroyant son deuxième Open d’Australie et son quatorzième Roland-Garros, un record absolu qui risque bien de ne jamais être battu. Cette première partie de saison en fanfare faisait naturellement de l’Espagnol un favori pour Wimbledon, qui avait en plus écarté de son tableau le numéro 1 mondial Daniil Medvedev, en raison de sa nationalité russe et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Nadal manque le coche à Wimbledon

Auteur d’un début de tournoi idéal, la quinzaine londonienne de Rafael Nadal s’est brusquement terminée, à la veille de la demi-finale qu’il aurait dû disputer face à l’Australien Nick Kyrgios. En effet, le numéro 3 mondial a malheureusement été contraint à l’abandon. Déjà handicapé par une maladie dégénérative touchant un os de son pied, il a également été frappé par une blessure aux abdominaux, contractée lors de son quart de finale face à Taylor Fritz. Un match de cinq sets, durant lequel l’américain avait longuement malmené Rafa , qui était tout de même parvenu à l’emporter. Cependant, la douleur était trop forte pour ce dernier, qui a ainsi dû se retirer de Wimbledon. Un fin de tournoi synonyme de début de vacances, et pas n’importe lesquelles.

Les vacances XXL de Nadal

Avant de repartir à l’assaut des courts, avec en ligne de mire la prochaine édition de l’US Open (du 29 août au 11 septembre), Rafael Nadal profite de vacances bien méritées. Pour savourer un maximum ces quelques jours de repos, l’homme aux vingt-deux titres du Grand Chelem n’a pas fait les choses à moitié, et a mis les petits plats dans les grands. Il s’est en effet offert un sublime catamaran comme le rapporte La Razon . Baptisé Sunreef 80 , ce yacht absolument majestueux mesure 26 mètres de long et possède huit chambres pouvant héberger jusqu’à douze personnes. Ce mastodonte d’une valeur de 5,5M€ peut naviguer à une vitesse maximale de 23 nœuds, soit environ 43km/h.

Un yacht hallucinant

Le yacht de Rafael Nadal est un véritable bijou, et est l’un des bateaux les plus complets au monde d’après les spécialistes. Avec une superficie de 1 200m², il dispose d’un salon spacieux, un spa, une piscine hydromassage, ou encore un bar. La suite principale possède une terrasse et un balcon privé époustouflant. Il y a même un garage dans le bateau, comportant des jet-skis et des jeux d’eau. Bref, Rafael Nadal a tout ce qu’il faut pour recharger ses batteries à 100% avant d’attaquer la fin de saison.