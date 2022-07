Tennis

Wimbledon : Avant l’abandon de Nadal, Djokovic a lâché un message improbable en privé

Publié le 8 juillet 2022 à 23h35 par Ewen Robin

Novak Djokovic défendra bel et bien son titre ce dimanche en finale de Wimbledon. Le Serbe ira affronter la surprise de ce tournoi, l’Australien Nick Kyrgios, fraîchement qualifié après l’abandon de Rafael Nadal pour cause de blessure. Avant de connaître le résultat de la rencontre opposant Djokovic à Cameron Norrie, l’Australien révélait une curieuse anecdote concernant le numéro 1 mondial…

Kyrgios est qualifié pour sa première finale en Grand Chelem à Wimbledon après que Nadal ait été contraint de se retirer suite à une blessure au niveau des abdominaux. Malgré tout, le joueur ne démérite pas et a effectué un joli parcours, en battant notamment Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série du tournoi. À 27 ans, l’Australien ira défier Novak Djokovic tombeur de Cameron Norrie, ce vendredi (2-6 ; 6-3 ; 6-2 ; 6-4).

Des hauts et des bas

La relation entre les deux finalistes n’a pas toujours été saine. En effet, Kyrgios et Djokovic ont eu une relation glaciale par le passé, l’Australien ayant taclé le Serbe à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Cependant, le natif de Canberra avait défendu le sextuple champion de Wimbledon lorsqu'il avait été expulsé de l’Open d’Australie en début d’année après son refus de se faire vacciner contre la Covid-19 : « On ne le traite que comme "Novak Djokovic", pas comme un être humain. Imaginez ce qu'il ressent en ce moment. Il doit juste vouloir un peu de soutien des autres joueurs. Et c'est moi qui lui donne, bordel ! Novak m'a remercié sur Instagram. Il doit se sentir isolé. Les gens pensent qu'il est égoïste ici. Il est ici pour jouer au tennis au plus haut niveau et pour présenter un spectacle à des millions de fans. Imaginez à quel point sa famille serait stressée. » Une prise de position qui a lié les deux joueurs, qui s’entendent maintenant à merveille.

« Il y a une sorte de bromance »

Dans des propos rapportés par The Express , Kyrgios s’est entretenu sur la relation amicale qu’il entretient désormais avec Novak Djokovic : « Nous avons définitivement une sorte de bromance maintenant, ce qui est bizarre. Je pense que tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'amour perdu pendant un certain temps. Je pense que c'était sain pour le sport. Je pense que chaque fois que nous avons joué l'un contre l'autre, il y avait du battage autour. C'était intéressant pour les médias, les gens qui regardaient, tout ça. J'ai eu l'impression d'être le seul joueur à pouvoir le défendre avec tout ce drame à l'Open d'Australie. J'ai l'impression que c'est là que le respect se gagne. Pas sur le court de tennis, mais j'ai l'impression que c'est lorsqu'une crise de la vie réelle se produit et que quelqu'un vous défend. »

