L’énorme annonce de Djokovic pour l’US Open

Publié le 14 juillet 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Après Wimbledon, le prochain rendez-vous du Grand Chelem est donné à l’US Open. Le rendez-vous est ainsi pris à New York pour savoir qui succèdera à Daniil Medvedev. Du 29 août au 11 septembre, les joueurs et joueuses seront donc aux Etats-Unis pour le dernier tournoi du Grand Chelem. Mais Novak Djokovic sera-t-il présent ? Le Serbe s’est prononcé sur le sujet.

Il y a quelques jours, Novak Djokovic a quelque peu sauvé sa saison en Grand Chelem en remportant Wimbledon. Au terme d’une très belle quinzaine sur le gazon londonien, le Serbe a soulevé son 21ème titre du Grand Chelem, l’emportant en finale face à Nick Kyrgios, revenant à cette occasion à une petite longueur du record de Rafael Nadal. Toutefois, pour revenir à hauteur de l’Espagnol, le Serbe pourrait bien devoir encore patienter un peu. En effet, après avoir déjà manqué l’Open d’Australie au début de l’année au terme d’une énorme polémique en raison de sa non vaccination contre le Covid-19, Djokovic pourrait bien connaitre un scénario similaire pour l’US Open. Alors que l’actuel numéro 7 mondial pourrait faire office de favori du côté de New York, il pourrait toutefois ne pas pouvoir se rendre aux Etats-Unis pour disputer ce dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Bis repetita à l’US Open ?

Début 2022, Novak Djokovic n’avait donc pas pu se présenter à l’Open d’Australie. Alors qu’il disposait d’une exemption médicale étant donné qu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus, le Serbe avait finalement vu la justice australienne lui interdire l’entrée sur le territoire. Et l’histoire pourrait désormais se répéter du côté des Etats-Unis pour l’US Open. En effet, si le gouvernement Biden a allégé ses mesures contre le Covid-19, une preuve de vaccination est toujours demandée pour pénétrer sur le territoire américain. Un justificatif que Novak Djokovic ne peut donc pas présenter, n’ayant reçu aucune dose de vaccin.

« Je veux être à New York »

Le flou demeure encore toujours concernant la présence ou non de Novak Djokovic à l’US Open. Rapporté par WeLoveTennis , le numéro 7 mondial a évoqué ce sujet qui fait énormément parler actuellement. « J’ai ma position, et je suis toujours partisan de la liberté de choisir ce qui est le mieux pour vous. Et je respecte tout et tout le monde, j’attends au moins des gens qu’ils respectent ma décision. Si j’ai une permission, je serais là. Si je n’en ai pas, je ne serais pas là. Ce n’est pas la fin du monde. Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission. Mais je veux être à New York. Je veux être en Amérique. Je veux être partout où je peux éventuellement jouer. Je suis un joueur de tennis professionnel. Je ne fais pas de politique. Je ne fais rien d’autre parce que ça ne m’intéresse pas », a alors lâché Djokovic.

« Laissons le gars venir et jouer aux États-Unis »