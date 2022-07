Tennis

US Open : Novak Djokovic provoque un clash

Publié le 14 juillet 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

Vainqueur de son 21ème Grand Chelem à Wimbledon, Novak Djokovic a tenu son rang en Angleterre. Un succès précieux et presque indispensable pour rester au contact de Rafael Nadal. Car pour le moment, le Serbe ne devrait pas pouvoir se présenter à l’US Open. Une décision « ridicule » selon John Isner.

Même s’il vient de remporter Wimbledon, Novak Djokovic vit l’une des saisons les plus difficiles de sa carrière. En raison de son refus de se vacciner, le Serbe a été privé d’Open d’Australie en janvier dernier. De loin, Djokovic n’a pu qu’assister au sacre de Rafael Nadal. Même s’il a pu venir à Roland-Garros, l’actuel numéro 7 mondial n’a rien pu faire face à l’Espagnol. A Wimbledon, Novak Djokovic n’avait donc presque pas le choix de gagner. Surtout que derrière, sa venue à l’US Open est plus que compromise…

« Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission »

Actuellement, le gouvernement américain ne devrait pas accepter les joueurs étrangers non-vaccinés. Si Novak Djokovic veut venir, il va devoir changer sa position par rapport au vaccin, ce qu’il ne compte absolument pas faire. « J’ai ma position, et je suis toujours partisan de la liberté de choisir ce qui est le mieux pour vous. Et je respecte tout et tout le monde, j’attends au moins des gens qu’ils respectent ma décision. Si j’ai une permission, je serais là. Si je n’en ai pas, je ne serais pas là. Ce n’est pas la fin du monde. Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission. Mais je veux être à New York. Je veux être en Amérique. Je veux être partout où je peux éventuellement jouer. Je suis un joueur de tennis professionnel. Je ne fais pas de politique. Je ne fais rien d’autre parce que ça ne m’intéresse pas », expliquait le Serbe dans des propos relayés par We Love Tennis .

Grand champion @DjokerNole qui rappelle deux notions importantes :- mon corps m’appartient- consentement éclairéExactement ce qu’il faut pour dire STOP à toute forme de violence. https://t.co/y9qV2lk2Nv — Violaine Guérin (@ViolaineGuerin) July 14, 2022

Cela devrait aller pour l’Open d’Australie

En attendant de savoir s’il peut disputer l’US Open, Novak Djokovic vient d’être rassuré concernant sa future participation à l’Open d’Australie. « Bien sûr, ce n'est pas à moi de décider s'il pourra jouer à l'Open d'Australie, mais Novak est toujours le bienvenu, il sait que beaucoup de gens en Australie aiment le voir jouer », confiait récemment Craig Tiley, le président de Tennis Australia. Bonne nouvelle supplémentaire pour Djokovic, le premier ministre australien a changé, c’est désormais un fan de tennis, Anthony Albanese, qui tient le poste. Une aubaine pour le Serbe qui avait été exclu du territoire par son prédécesseur…

John Isner monte au créneau