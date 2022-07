Tennis

Un espoir de voir Djokovic à l'Open d'Australie en 2023 ?

Interdit de participer à l'Open d'Australie en janvier dernier à cause de sa non-vaccination contre le Covid-19, Novak Djokovic avait également reçu une interdiction d'entrer sur le territoire australien pendant trois ans. Cependant, le Serbe pourrait revenir plus tôt que prévu à Melbourne, et participer à l'édition 2023 du Grand Chelem sur dur.

Ce dimanche, Novak Djokovic a remporté le 21ème titre du Grand Chelem de son immense carrière lors de finale de Wimbledon, s'imposant en quatre sets face à Nick Kyrgios (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)). Un nouveau sacre qui vient en quelque sorte sauver le bilan du Djoker cette saison. Il faut dire que celui qui est désormais numéro 7 mondial a connu une année 2022 fortement perturbée. S'il fut éliminé dès les quarts de finale de Roland-Garros par le futur vainqueur Rafael Nadal, le Serbe n'a même pas pu s'aligner sur l'Open d'Australie au mois de janvier dernier.

Un début d'année très tumultueux

En effet, afin de pénétrer sur le territoire australien, les autorités locales exigeaient (et exigent toujours) un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Cependant, Novak Djokovic, n'ayant pas reçu la moindre dose de vaccin, s'est vu refuser l'entrée à Melbourne, et n'a donc pas pu défendre ses chances à l'Open d'Australie, lui qui était pourtant triple tenant du titre. Un terrible coup dur pour le Serbe, mais pas le seul. En plus de son exclusion immédiate du pays d'Oz, ce dernier a reçu une interdiction d'y entrer pour une durée de trois ans. Ainsi, Nole ne devrait pas pouvoir participer aux éditions 2023 et 2024 du Grand Chelem australien. A moins que…

Un soutien de poids pour Djokovic

En défendant ouvertement ses convictions antivax, Novak Djokovic s'est attiré les foudres de nombreuses personnalités du tennis. Toutefois, il bénéficie d'un soutien très précieux, qui pourrait peut-être lui permettre de jouer l'Open d'Australie 2023. Craig Tiley, le président de Tennis Australia, a en tout cas laissé planer cette hypothèse à l'occasion d'un entretien, expliquant que la possibilité de voir le joueur âgé de 35 ans dans le tableau final à Melbourne au mois de janvier prochain n'est pas du tout exclue.

« Novak est toujours le bienvenu »