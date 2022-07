Tennis

Wimbledon : Kyrgios sanctionné à cause de la famille royale

Publié le 12 juillet 2022 à 17h35 par Dan Marciano

Nick Kyrgios a, une nouvelle fois, fait parler de lui à Wimbledon. L'Australien aurait été sanctionné par la direction du tournoi pour avoir prononcé des injures devant la famille royale, notamment devant George, fils du prince William et de Kate Middleton. Finaliste du tournoi, il a été condamné à une amende de 4000Є.

Nick Kyrgios a vécu une quinzaine mouvementée. Très à l'aise sur herbe, l'Australien est parvenu à atteindre sa première finale en Grand Chelem, profitant notamment du forfait de Rafael Nadal en demi-finale. Opposé à Novak Djokovic, invaincu à Wimbledon depuis son abandon en 2017, le joueur de 27 ans a fait son match, se montrant au-dessus de son adversaire lors du premier set avant de baisser de régime. Finalement, Kyrgios s'est incliné en quatre sets (4/6 6/3 6/4 7/6). Mais pas de regrets pour l'Australien. « Toute ma vie, on m'a dit que gagner Wimbledon était l'accomplissement ultime. Je ne suis pas un jeune gars comme Sinner ou Alcaraz, qui sont arrivés sur le circuit récemment et sont déjà allés loin en Grand Chelem. Il m'a fallu 10 ans, presque 10 ans de carrière, pour arriver à disputer une finale et échouer. J'ai l'impression que si j'avais gagné, j'aurais manqué un peu de motivation, pour être honnête » avait-il déclaré.

Kyrgios sanctionné après sa finale à Wimbledon

Mais comme annoncé par Record , Nick Kyrgios a, une nouvelle fois, fait parler de lui. Selon le média portugais, il a été sanctionné après sa finale de Wimbledon à une amende de 4000Є pour avoir lâché une injure devant la famille royale, positionnée juste devant le terrain, notamment devant le jeune George, fils du prince William et Kate Middleton.

Le trophée remis par Kate Middleton

Selon le média portugais, Nick Kyrgios n'aurait pas caché son agacement durant la rencontre, demandant à une jeune femme de quitter le stade avec véhémence. Selon le joueur, qui a perdu ses nerfs, cette avocate de 32 ans aurait été ivre et aurait perturbé l'Australien, irrité par son comportement. Malgré cette petite péripétie, Kate Middleton a remis le trophée du finaliste à Kyrgios avec le sourire.

Kyrgios, un habitué des sanctions

Doté d'un fort caractère, Nick Kyrgios est un habitué des polémiques. Après avoir été condamné à verser 4000Є, l'Australien pourrait, aussi, être sanctionné par la direction du tournoi pour avoir porté une casquette rouge lors de la cérémonie de remise des trophées. Les joueurs ayant l'obligation de porter des vêtements blancs durant la quinzaine. Un acte perçu comme une provocation par l'organisation. Kyrgios ne semble pas être perturbé par ces épisodes. Le joueur a été aperçu en boite de nuit après sa finale perdu contre Djokovic. Décidément, il ne fait rien comme les autres.