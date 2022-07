Tennis

Avant l’US Open, une terrible nouvelle tombe pour Djokovic

Publié le 16 juillet 2022 à 18h35 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir remporté Wimbledon, Novak Djokovic a directement été questionné sur son absence probable à l’US Open. En plus de la quinzaine américaine, le Serbe pourrait manquer le Masters 1000 de Montréal qui a lieu en août. A ce sujet, Novak Djokovic a été interpellé par Jean-Yves Duclos, le ministre de la santé québécois.

Novak Djokovic vit une drôle de saison. En raison de son refus de se vacciner, le Serbe a été contraint d’observer Rafael Nadal gagner brillamment l’Open d’Australie en janvier dernier. Une frustration énorme pour Djokovic qui a pris du retard au nombre de Grand Chelem remportés. De retour en tournoi majeur pour Roland-Garros, l’actuel numéro 7 mondial n’a pas fait le poids face à Rafael Nadal qui l’a battu en quart de finale. Finalement, sa victoire à Wimbledon sauve presque sa saison qui vient de prendre un nouveau tournant compliqué.

Novak Djokovic risque de manquer l’US Open

Après avoir disputé un Wimbledon sans attribution de points au classement ATP, Novak Djokovic est bien parti pour regarder l’US Open depuis son canapé. Une fois de plus, son refus de se vacciner devrait lui coûter cher puisque les Etats-Unis n’autorisent pas les joueurs non-américains et non-vaccinés à venir jouer le tournoi. Une frustration immense pour Novak Djokovic qui, en plus de manquer un Grand Chelem, va laisser l’opportunité à Rafael Nadal de refaire le break.

« Je n’ai pas l’intention de me faire vacciner »

« Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce protocole selon lequel seules les personnes vaccinées ou bénéficiant d’une exemption peuvent entrer dans le pays. Je ne sais pas si ce sera possible », rappelait Novak Djokovic récemment. Malgré tout, le Serbe est déterminé à jouer l’US Open : « Je suis un joueur de tennis professionnel et je veux être partout où je peux jouer. La politique ne m'intéresse pas. J'ai mes avis et ce que je veux, c'est ce que tout le monde ait la liberté de choisir ce qui est le mieux pour lui. J'aimerais que, au moins, on respecte ma décision. Si j'y suis autorisé, je serai à New York. Sinon, ce n'est pas la fin du monde ».

Novak Djokovic: “I’m always a proponent for freedom to choose what is best for you.” ⁦@DjokerNole⁩ 🎯👏 pic.twitter.com/d7NrxLH1Sz — Right Said Fred (@TheFreds) July 14, 2022

Forfait à l’US Open… et à Montréal ?