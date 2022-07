Tennis

US Open : Non vacciné, Novak Djokovic met les choses au clair face au Covid

Publié le 16 juillet 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Après avoir déjà manqué l’Open d’Australie puisqu’il n’est pas vacciné, Novak Djokovic pourrait voir le même scénario se reproduire pour l’US Open. Il est nécessaire de présenter une preuve de vaccination contre le coronavirus pour pénétrer sur le territoire américain, chose que le Serbe ne possède pas. Toutefois, Novak Djokovic ne démord pas et n’entend pas se faire vacciner pour assurer sa participation à New-York.

En janvier dernier, Novak Djokovic s’était vu refuser l’accès au territoire australien pour l’Open d’Australie. Le Serbe a été victime d’un défaut de visa puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19 et a donc été contraint de rentrer chez lui pour assister impuissant au sacre de Rafael Nadal. Ce scénario pourrait bien se répéter dans quelques semaines. L’US Open débutera le 29 août. Mais pour pénétrer sur le territoire américain, il faut fournir une preuve de vaccination contre le coronavirus. Or, Novak Djokovic n’est toujours pas vacciné contre la Covid-19. De ce fait, sa participation est toujours très incertaine. Le Serbe pourrait bien être écarté du tournoi après sa victoire à Wimbledon, pour la deuxième fois de l’année. Mais malgré cela, Novak Djokovic reste serein et affirme ne ressentir aucune pression concernant une participation ou non à l’US Open.

«Je ne ressens aucune pression ni aucun besoin de jouer un certain programme»

« Pour être honnête, je doute que je vais jouer des tournois pour chercher des tournois. D’après ce que j’ai compris de mon entourage, gagner un Grand Chelem vous qualifie pour les ATP Finals, à moins que vous ne soyez pas dans le top 20, ce que je ne sais pas. Avec les points que j’ai accumulés jusqu’à présent, je pense que je serai dans le top 20. Je ne ressens aucune pression ni aucun besoin de jouer un certain programme. J’ai l’exploit d’avoir été numéro un mondial pendant le plus grand nombre de semaines, ce pour quoi j’ai travaillé très dur et qui est très difficile à battre. Nous devrons parler Goran et moi et planifier le calendrier. Nous verrons quelles nouvelles nous parviendront des États‐Unis dans les prochaines semaines. Je pourrais aussi jouer la Laver Cup, la Coupe Davis... Nous verrons bien » a-t-il révélé lors d’une inauguration d’un complexe de tennis à Visoko en Bosnie, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner»

Par la suite, Novak Djokovic a affirmé qu’il n’avait aucune intention de se faire vacciner. Pour participer à l’US Open, le Serbe espère que la règle qui pourrait l’empêcher de participer sera au moins revue pour lui permettre de fouler le Laykold de New-York : « Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce protocole selon lequel seules les personnes vaccinées ou bénéficiant d’une exemption peuvent entrer dans le pays. Je ne sais pas si ce sera possible. »

Une participation toujours incertaine