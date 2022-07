Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Le débat est relancé pour le titre de GOAT

Publié le 15 juillet 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Au moment de trancher pour le titre honorifique de GOAT, le débat fait toujours rage entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Les trois joueurs ont poussé la compétition à un niveau tellement élevé qu'ils ont dépassé la barre des 20 sacres en Grand Chelem, explosant ainsi le record de Pete Sampras et ses 14 titres il y a quelques années déjà. Et la récente victoire de Novak Djokovic à Wimbledon a eu le don de relancer le débat, même si Mats Wilander souhaite se baser sur d'autres critères que le palmarès pour trancher.

Avec ses deux derniers sacres à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, Rafael Nadal pensait avoir creusé un écart considérable avec ses deux rivaux dans la course au nombre de titres en Grand Chelem. L’Espagnol a monté son record à 22 sacres. Mais Novak Djokovic a rappelé qu’il était encore présent lors de cette édition de Wimbledon. Après ne pas avoir pu participer à l’Open d’Australie à cause d’un défaut de visa et son échec en quart de finale de Roland-Garros, le Serbe était déterminé à retenir son titre à Londres. Et il l’a fait avec brio, en s’imposant en finale contre Nick Kyrgios le 10 juillet dernier (4-6, 6-3, 6-4, 7-6). Le trophée de Wimbledon restera donc une année de plus chez Novak Djokovic (il le détient depuis 2018). Grâce à sa nouvelle victoire en terre britannique, Nole est revenu à une longueur de Rafael Nadal puisqu’il est désormais à 21 titres en Grand Chelem, devançant Roger Federer et ses 20 sacres par la même occasion. Cela a également permis de relancer le débat du GOAT, que Rafael Nadal semblait dominer après Roland-Garros il y a quelques semaines. Le choix est toujours assez délicat au moment de choisir le meilleur joueur de l’histoire, d'abord avec le Big 3 mais aussi avec les autres légendes comme Pete Sampras, Bjorn Borg, Andre Agassi ou encore Rod Laver.

L’énorme annonce de Djokovic pour l’US Open https://t.co/HtDpnBoVXA pic.twitter.com/Jqz2UfszF2 — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

« Tous les trois ont eu leurs trois ou quatre années où ils ont dominé »

Mats Wilander fait également partie des joueurs qui ont marqué l’histoire du tennis. Mais le Suédois sait qu’il ne fait pas le poids face à Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. L’homme d’aujourd’hui 57 ans se contente donc d’être un simple spectateur, et estime que la participation (ou non) du Serbe à l’US Open sera très importante comme il l’a affirmé dans des propos rapportés par We Love Tennis : « La vraie question qui se pose maintenant est de savoir si Novak est autorisé à aller jouer l’US Open en raison de son statut vaccinal, ce qui est très important. Est‐ce que cela doit vraiment compter à la fin, qui gagne la course au titre de GOAT ? Qui est le plus grand de tous les temps ? Je n’y pense plus. Tous les trois ont eu leurs trois ou quatre années où ils ont dominé. »

« Nous avons le privilège d’en être les témoins »

Par la suite, Mats Wilander a avoué s’estimer chanceux de pouvoir voir la rivalité entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer et ne se soucie plus vraiment du débat du GOAT concernant ces trois joueurs : « Maintenant, il y a des allers‐retours entre Rafa et Novak et nous avons le privilège d’en être les témoins. Pour moi, personnellement, je ne me soucie plus de savoir qui finira avec le plus de titres du Grand Chelem. Il y a quelques années, j’aurais dit que les chiffres étaient très importants, mais il semble que ces dernières années, nous devions commencer à parler de dynamique dans leurs carrières. »

Le débat fait toujours rage

Si Mats Wilander souhaite se baser sur d’autres points que le nombre de Grand Chelem remportés pour déterminer le meilleur joueur entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, ce critère reste tout de même au centre du débat du GOAT. À 35, 36 et 40 ans, le Serbe, l’Espagnol et le Suisse se rapprochent de plus en plus de la fin de leurs carrières respectives. Il ne leur reste donc que peu de temps pour se mettre à leur avantage. Avec 22 sacres en Grand Chelem, Rafael Nadal dispose d’une légère avance sur ses deux rivaux. Mais l’US Open pourrait permettre à Novak Djokovic de revenir à égalité avec le natif de Manacor, à condition qu’il puisse participer malgré sa situation vaccinale. Les prochains tournois seront très certainement décisif dans la course au titre de GOAT.