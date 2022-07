Tennis

Tennis : Nadal pourrait lâcher le tennis

Publié le 19 juillet à 21h35 par Thibault Morlain

Malgré ses 36 ans, Rafael Nadal prouve encore qu’il est l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Toutefois, son physique ne l’épargne pas. Les années passent et les blessures s’accumulent, lui qui doit déjà faire avec un syndrome qui peut lui donner de terribles douleurs au pied. Face à cela, la fin pourrait approcher pour Nadal. Quid alors de son avenir ? L’Espagnol a déjà certaines idées.

Rafael Nadal avait démarré l’année 2022 en trombe avec notamment une victoire à l’Open d’Australie. De quoi faire de lui le joueur le plus titré en Grand Chelem avec 21 sacres. Et il en a ajouté un 22ème quelques mois plus tard en remportant Roland-Garros. A domicile, sur la terre battue parisienne, l’Espagnol a encore impressionné tout le monde. Il n’empêche que l’incertitude était totale concernant l’état physique de Nadal. A n’importe quel moment, ses douleurs au pied auraient pu se réveiller et cela aurait été la fin de Roland-Garros pour lui. Heureusement, tout s’est bien passé pour lui, mais cela n’a pas été le cas du côté de Wimbledon. Alors qu’on rêvait de voir une finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, le Majorquin a finalement dû renoncer suite à sa victoire en quart de finale. Touché aux abdominaux, Nadal a préféré se préserver pour ne pas empirer sa blessure. Les pépins physiques s’accumulent et forcément, à force, il pourrait être question d’une retraite anticipée.

Tennis : Le rêve fou de Rafael Nadal, sa reconversion déjà trouvée ? https://t.co/LvdHZMtkdu pic.twitter.com/2UqogslHz9 — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

A quand la retraite pour Nadal ?

Une retraite que Rafael Nadal aurait d’ailleurs déjà pu prendre il y a quelques années déjà compte tenu de son syndrome de Müller-Weiss. En effet, Toni Nadal, oncle de l’Espagnol, expliquait : « Déjà en 2005, il a dû accepter et intérioriser la douleur pour pouvoir poursuivre sa carrière sportive. Si nous avions accordé du crédit à la gravité de sa blessure, il aurait pris sa retraite dès ces premiers jours et n’aurait même pas remporté Roland Garros 2006 ».

« Je ne sais pas si je suis la personne idéale »

A quand la retraite donc pour Rafael Nadal ? Espérons dans le plus de temps possible. Mais cela arrivera un jour. Et quand cela sera le cas, la question sera de savoir ce que fera le joueur le plus titré en Grand Chelem. Rapporté par WeLoveTennis , Nadal a donné quelques indices. Et il pourrait arrêter le tennis puisqu’il n’a pas l’intention d’être entraîneur : « Je suis sûr qu’un jour je serai un ancien athlète d’élite, mais je serai toujours un sportif, car le sport est ma passion et je le pratiquerai aussi longtemps que mon corps me le permettra. Et je serai toujours impliqué dans l’Académie, qui est un projet que nous avons lancé il y a quelques années et qui prend de plus en plus d’ampleur. J’espère même pouvoir y consacrer plus de temps qu’aujourd’hui, car je continue à participer à des compétitions et à voyager dans le monde entier. Dans l’Académie, il y a des joueurs de toutes sortes et j’espère qu’une future star du tennis est déjà parmi nous. Je ne sais pas si je suis la personne idéale pour entraîner un joueur ».

Aucune porte de fermée