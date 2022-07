Tennis - US Open

US Open : Djokovic exclu, Joe Biden se fait interpeller

Publié le 17 juillet 2022 à 20h35 par Baptiste Lefilliatre

Interdit de se rendre aux Etats-Unis en raison de sa non-vaccination contre le covid-19, Novak Djokovic a de grandes chances de rater l'US Open, dernier Grand Chelem de la saison, qui se déroulera du 29 août au 11 septembre prochain. Toutefois, le Serbe a reçu le soutien d'un sénateur américain, qui en a profité pour tacler Joe Biden dans un tweet.

Et si les ennuis continuaient pour Novak Djokovic ? Habitué à être couronné de succès sur le circuit ATP, le Serbe a connu une année 2022 très particulière. Non-vacciné contre le covid-19, le Djoker a raté plusieurs tournois importants ces six derniers mois, puisque de nombreux pays imposaient comme conditions d'entrée sur leur territoire un schéma vaccinal complet. Ainsi, le numéro sept mondial a dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie (alors qu'il en était le triple tenant du titre), ou encore les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami.

Une saison tronquée pour Djokovic

Heureusement pour Djokovic, la situation sanitaire s'est améliorée en Europe. Nole a donc pu participer à l'intégralité de la saison sur terre battue, en étant même vainqueur du Masters 1000 de Rome. Toutefois, son parcours à Roland-Garros s'est arrêté dès les quarts de finale, après une défaite face au futur lauréat et maitre des lieux Rafael Nadal. S'il n'a volontairement pas participé aux tournois de préparation sur herbe, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem s'est tout de même aligné sur le plus prestigieux des tournois de tennis, Wimbledon. Un tournoi dans lequel il est allé au bout, décrochant son septième sacre à Londres face à Nick Kyrgios.

Djokovic privé d'US Open ?

Malgré un début de saison extrêmement compliqué, Novak Djokovic est donc parvenu à redresser la barre. Mais les ennuis pourraient à nouveau réapparaitre pour le joueur âgé de 35 ans. En effet, dans un peu plus d'un mois, le 29 août prochain, le coup d'envoi de l'US Open, dernier Grand Chelem de la saison, sera donné. Problème : pour entrer sur leur territoire, les Etats-Unis exigent toujours un certificat de vaccination complète contre le covid-19, un document que ne possède pas Djoko , qui n'a pas reçu la moindre dose de vaccin. L'ancien numéro un mondial pourrait ainsi être privé des courts de Flushing Meadows, encore une fois pour des raisons liées à la pandémie et aux restrictions sanitaires.





Biden is banning Novak Djokovic from coming to USA to play the US Open but allows millions of unvaccinated illegals to flood across the border. Hey Joe, what’s one more unvaxed person'!?! #LetNovakPlay #txlege #USOpen pic.twitter.com/vOXk9GLbKR — Drew Springer (@DrewSpringer) July 10, 2022

Un soutien politique inattendu