Roland-Garros, Nadal… Zverev fait une grosse annonce

Publié le 22 juillet à 22h35 par Dan Marciano

Absent des terrains depuis sa terrible blessure survenue à Roland-Garros, lors de sa demi-finale face à Rafael Nadal, Alexander Zverev a donné de ses nouvelles. Gravement touché à la cheville, le joueur allemand poursuit son programme de rééducation et espère faire son retour dans les prochaines semaines. Il espère notamment s'aligner à l'US Open, à la fin du mois d'août.

Ses cris avaient glacé le public du Philippe-Chatrier. Engagé dans un énorme bras de fer avec Rafael Nadal, Alexander Zverev avait dû déclarer forfait en demi-finale de Roland-Garros après s'être tordu la cheville droite (le score était alors de 7/6 6/6). Sorti en pleurs et en béquilles du terrain, le joueur allemand est ensuite passé par la case opération. Victime d'une triple déchirure ligamentaire de la cheville, le numéro deux mondial poursuit désormais sa rééducation. Zverev donne régulièrement de ses nouvelles en postant des vidéos sur les réseaux sociaux. Dans l'une d'entre elles, on peut l'apercevoir marcher sans béquilles.





Zverev schuftet für Comeback: «Dachte, meine Karriere ist vorbei» https://t.co/lzYpTcIKud — Blick Sport (@Blick_Sport) July 22, 2022

Alexander Zverev donne de ses nouvelles

Ce jeudi, Alexander Zverev a pris la parole pour se prononcer longuement sur sa blessure et sur son retour vers le haut niveau. « Les journées sont longues. Je commence très tôt le matin et je finis tard le soir. On fait beaucoup d'exercices. Tous les jours, on en ajoute de nouveaux. Je travaille beaucoup sur le pied, sur sa mobilité, mais aussi pour retrouver de la force et de la stabilité. Je fais des exercices dans l'eau, du tapis roulant et du vélo. J'ai presque réappris à marcher et à courir » a confié le joueur allemand.

« Avec mon équipe, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème à mon retour »

« Je ne veux pas penser au risque ou au danger. Il y a toujours des risques dans le sport professionnel et même dans la vie de tous les jours, vous êtes exposés à toutes sortes de dangers. Avec mon équipe, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème à mon retour.Je dois être à l'écoute de mon corps le plus possible et savoir quand j'ai atteint la limite. Bien sûr, tu veux t'entraîner et travailler autant que possible, mais sans franchir la ligne rouge. J'ai l'habitude de repousser chaque jour les charges de travail mais, aujourd'hui, ce serait contreproductif » a déclaré Alexander Zverev, qui ne compte pas prendre de risques dans les prochaines semaines.

« Nous n'avons pas encore décidé d'une date exacte pour mon retour »