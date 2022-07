Tennis

US Open : Djokovic exclu, Joe Biden se fait attaquer

Publié le 23 juillet à 08h35 par Dan Marciano

Non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic est pour l'instant privé d'US Open. Mais aux Etats-Unis, de plus en plus de politiques interpellent Joe Biden pour changer la législation en vigueur et permettre au numéro deux mondial de disputer le dernier Grand Chelem de la saison. Récemment, les organisateurs du tournoi ont annoncé qu'ils suivraient la décision du gouvernement.

Novak Djokovic bénéficiera t-il d'un passe droit pour disputer l'US Open ? Pour l'heure, le numéro deux mondial ne peut s'aligner en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. « Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce protocole selon lequel seules les personnes vaccinées ou bénéficiant d’une exemption peuvent entrer dans le pays. Nous devrons parler Goran et moi et planifier le calendrier. Nous verrons quelles nouvelles nous parviendront des États‐Unis dans les prochaines semaines. Je pourrais aussi jouer la Laver Cup, la Coupe Davis... Nous verrons bien » a récemment confié le joueur serbe. Dernièrement, une pétition a été lancée par des fans de Djokovic afin de protester contre la législation en vigueur et d'envoyer un message de soutien au vainqueur de Wimbledon 2022.

« Laissez Novak Djokovic jouer »

Aux Etats-Unis, le cas Novak Djokovic fait réagir la classe politique, notamment les opposants à Joe Biden. Membre du Parti républicain et sénateur du Texas au Congrès des États-Unis, Ted Cruz a envoyé un message clair au président américain. « Laissez Novak Djokovic jouer » a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Daily Mail, jugeant la décision du président américain « absurde ». Ted Cruz réclame un changement dans les prochaines semaines, appelant à vivre avec le virus. D'autres membres du Congrès ont pris la parole pour se prononcer sur la situation de Novak Djokovic, mais aussi sur la situation de nombreux citoyens américains non-vaccinés.

Joe Biden de plus en plus critiqué aux Etats-Unis

Le tabloïd britannique a questionné d'autres responsables politiques américains sur la situation de Djokovic. « Il est absurde que Novak Djokovic ne soit pas autorisé à entrer aux États-Unis. Personne ne devrait jamais être puni directement ou indirectement pour ne pas avoir été vacciné. La gauche a réalisé que si Covid est terminé, elle perdra le contrôle de la vie des Américains. C'est pourquoi Joe Biden et Anthony Fauci font pression pour une pandémie pour toujours » a déclaré la sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn, toujours dans les colonnes du Daily Mail. « Djokovic est loin d'être la seule victime des mandats de vaccins pseudo-scientifiques de cette administration » a déclaré le membre du Congrès Buddy Carter, proche de Donald Trump.

