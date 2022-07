Tennis

Avant l’US Open, Djokovic reçoit une terrible réponse

Publié le 18 juillet 2022 à 21h35 par Hugo Ferreira

Alors que Novak Djokovic s’est imposé à Wimbledon, celui-ci a désormais les yeux rivés sur l’US Open. Sa non-vaccination contre le Covid 19 l’empêche de participer au tournoi, mais Nole compte tout de même se préparer au cas où la situation change. Malheureusement pour lui, si le Masters 1000 du Canada pouvait être une excellente occasion de se mettre en route avant le Grand Chelem, Nole va rencontre le même problème qu’aux Etats-Unis.

Tout semble rentrer dans l’ordre pour Novak Djokovic. Absent de l’Open d’Australie en janvier en raison de sa situation vaccinale, le Serbe n’est pratiquement pas apparu sur les courts jusqu’en avril, ce qui a grandement contribué à la perte de sa 1ère place au classement ATP. Bien présent à Roland-Garros, Nole était attendu comme l’un des grands favoris, mais un irrésistible Rafael Nadal en a décidé autrement, et l’a éliminé lors des quarts de finale. Le joueur de 35 ans a toutefois retrouvé le chemin de la victoire en Grand Chelem à Wimbledon, en remportant sa 4ème édition consécutive. Cependant, Djokovic pourrait à nouveau être gêné pour la suite de sa saison.

Djokovic ne peut pas jouer l’US Open

Alors que tout semblait désormais être derrière lui, Novak Djokovic pourrait être rattrapé par sa situation vaccinale en cette fin d’année. En effet, le Serbe a choisi de ne pas se vacciner contre le Covid 19, et ne peut donc pas entrer sur le territoire américain. Une situation qui le priverait donc d’US Open. Plusieurs personnalités se sont déjà exprimées en faveur du joueur de 35 ans, comme le diplomate américain Richard Grenell, qui réclame une exemption, ou la journaliste politique Julia Hartley‐Brewer, qui a déclaré que cette règle est « débile » , toutefois, rien n’a changé pour le moment. Alors que ce tournoi début le 29 août, cette situation devra se décanter rapidement si le natif de Belgrade souhaite être de la partie. Au cas où, Djokovic aimerait tout de même se préparer pour cette échéance, lui qui n’a plus soulevé de trophée sur les courts du Flushing Meadows-Corona Park depuis 2018.

Djokovic veut se préparer pour l’US Open

Dans l’espoir que la situation évolue concernant son impossibilité de participer à l’US Open, Novak Djokovic espérait pouvoir jouer quelques tournois afin de se tenir prêt, comme il l’avait expliqué en conférence de presse : « je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis parce que j'aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l'US Open » . Cependant, cela pourrait également être compromis. En effet, le Masters 1000 du Canada, qui aura lieu du 7 au 14 août, pourrait être une bonne occasion de se préparer. Malheureusement, le Serbe sera confronté au même blocage, et ne peut pour l’instant pas participer en raison de sa situation vaccinale.

« Il devra retrousser ses manches et se faire vacciner »