Tennis : Le gros coup de pression de Djokovic

Publié le 11 juillet 2022 à 10h35 par Hugo Ferreira

Alors que tout semblait désormais être derrière lui, Novak Djokovic pourrait à nouveau être absent d’un tournoi en raison de sa situation vaccinale. Le Serbe ne peut pour le moment pas entrer aux Etats-Unis, et sa participation à l’US Open est compromise. Alors qu’il espère que cette situation va changer, le joueur de 36 ans ne compte cependant pas participer à n’importe quel tournoi afin de gagner de compenser le manque de points.

Cette année semble peu à peu redevenir normale pour Novak Djokovic. En effet, sa situation vaccinale l’avait écarté des courts au début de 2022, et celui-ci n’a pu prendre part qu’à 1 seul tournoi avant le mois d’avril. Absent de l’Open d’Australie, le Serbe arrivait en tant que grand favori à Roland-Garros, mais s’est finalement incliné face à Rafael Nadal. Toutefois, Wimbledon s’est beaucoup mieux passé pour lui. Le joueur de 36 ans s’est imposé pour la 7ème fois de sa carrière, et la 4ème fois consécutive sur le gazon du All-England, et a désormais les yeux rivés sur l’US Open. Un tournoi auquel il ne peut cependant pas participer pour le moment.

Djokovic attend une bonne nouvelle pour l’US Open

Après sa victoire à Wimbledon, Novak Djokovic compte prendre un peu de temps pour lui. Le Serbe espère ensuite pouvoir se rendre aux États-Unis afin de participer à l’US Open, ce qui semble pour le moment compromis. En effet, le joueur de 36 n’est toujours pas vacciné contre le Covid 19, et ne pourra pas rentrer sur le territoire américain en l’état actuel des choses. Une situation que Nole espère voir changer : « Je suis en vacances. Que je joue ou pas un tournoi prochainement, je vais quoi qu'il arrive me reposer deux semaines parce que ces derniers mois ont été éprouvants. Ensuite, je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis parce que j'aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l'US Open. Je ne suis pas vacciné et je n'ai pas l'intention de me faire vacciner. Donc la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l'obligation vaccinatoire pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l'obtention d'une exemption soit réaliste » a-t-il lâché en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.

« Je ne pense pas que j'irai à la pêche aux points »

Malgré tout, si Novak Djokovic ne peut finalement pas participer à l’US Open, celui-ci n’essayera pas de jouer n’importe quel tournoi. Sa victoire à Wimbledon ne le fera pas grimper au classement car l’ATP a décidé de ne pas attribuer de point pour cette échéance en raison de l’exclusion des joueurs Russes et Biéolurusses. Toutefois, le Serbe ne semble pas se focaliser sur son placement, mais veut pouvoir être présent lors des grandes échéances. « S'il est impossible d'aller jouer aux Etats-Unis, il faudra que je voie à quoi peut ressembler la suite de la saison. Pour être honnête, je ne pense pas que j'irai à la pêche aux points. Si j'ai bien compris, remporter un tournoi du Grand Chelem m'assure une place aux Masters de fin d'année, à moins d'être en dehors du Top 20. Avec les points accumulés jusque-là, je pense que je serai dans le Top 20. Je ne ressens aucune nécessité de mettre en place un programme particulier. Les choses ont changé pour moi ces douze ou dix-huit derniers mois : j'ai battu le record de semaines passées à la première place de l'ATP, pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Ça, c'est fait donc je place ma priorité sur les tournois du Grand Chelem et les grands tournois où je me sens bien. La suite pourrait donc être la Laver Cup ou la Coupe Davis. J'adore jouer pour mon pays. » a-il expliqué, dans des propos relayés par RMC Sport . Alors que l’US Open débute le 29 août, il faudra que la situation évolue très prochainement afin de voir Djokovic y participer. Sans cela, ce dernier loupera alors son deuxième tournoi du Grand Chelem cette année.

