Tennis

US Open : Le clan Djokovic pousse un énorme coup de gueule

Publié le 27 juillet à 09h35 par Dan Marciano

Entraîneur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic n'a pas hésité à pousser un coup de gueule lors d'un entretien à la presse croate. L'ancien vainqueur de Wimbledon a dénoncé les règles, qui empêchent le joueur serbe de disputer certains tournois en raison de son statut de non-vacciné. Il espère des modifications dans les prochaines semaines et une issue favorable pour son joueur, incertain pour l'US Open.

La polémique enfle autour de Novak Djokovic. A quelques semaines de l'US Open, le joueur serbe n'est pas certain de participer au dernier Grand Chelem de la saison en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. En effet, les règles mises en place aux Etats-Unis l'empêchent de se rendre sur le territoire américain. Autrement dit, Djokovic doit se faire vacciner pour participer à l'US Open. Ces derniers jours, certains politiques ont interpellé Joe Biden afin qu'il modifie la législation en place. Mais pour l'heure, aucun changement n'est prévu dans les prochaines semaines, ce qui n'arrange pas les affaires du joueur serbe, en pleine forme comme l'illustre sa victoire à Wimbledon au début du mois de juillet.

« Nous étions sur le mur de la honte »

Ce mercredi, l'entraîneur de Novak Djokovic s'est prononcé sur sa décision. « Il y a tellement de contradictions, j’ai été vacciné, ce n’est pas un problème pour moi, mais pendant deux ans et demi ils nous ont terrorisés, quand t’es infecté c’est comme si tu as la gale, ils te mettent dehors toi et l’équipe. Nous étions sur le mur de la hont e » a déclaré Goran Ivanisevic lors d'un entretien accordé à Slobodna Dalmacija.

« J’espère que ces décisions d’obligation vaccinale seront annulées »

Ancien vainqueur de Wimbledon, le Croate espère recevoir une bonne nouvelle dans les prochaines semaines. Ivanisevic espère que son joueur pourra disputer l'US Open, qui débutera le 29 août prochain. « J’espère que ces décisions d’obligation vaccinale seront annulées. Il y a eu des personnes infectées en Australie, à Roland Garros et à Wimbledon et personne n’a jamais rien eu de grave » a confié ivanisevic ce mercredi.

« Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner»