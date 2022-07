Tennis

Wimbledon : Terrassé par Djokovic, Kyrgios a été bluffé

Publié le 25 juillet à 19h35 par Jules Kutos-Bertin

Battu en finale de Wimbledon il y a deux semaines par Novak Djokovic, Nick Kyrgios aura réalisé une quinzaine incroyable. Malgré sa défaite, l’Australien est très satisfait de son parcours, lui qui a atteint ce stade de la compétition pour la première fois. Épaté par le niveau de Djokovic, Kyrgios lui a encore tiré son chapeau.

Pour la première fois de sa carrière, Nick Kyrgios a disputé une finale de Grand Chelem. Arrivé à Wimbledon dans la peau d’un outsider, l’Australien a épaté tout le monde. Stefanos Tsitsipas, Cristian Garin, ils sont tous tombés face à Nick Kyrgios. En plus de cela, le joueur de 27 ans a esquivé Rafael Nadal qu’il devait affronter en demi-finale. Blessé, l’Espagnol a été contraint d’abandonner. Mais en finale, Nick Kyrgios n’aura pas fait le poids longtemps face à Novak Djokovic. Même s’il a remporté la première manche, l’Australien n’a rien pu faire dans les trois sets suivants face à l’intraitable serbe.

« Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant »

Après sa défaite, Nick Kyrgios a tiré son chapeau à Novak Djokovic, sans oublier les ovnis Rafael Nadal et Roger Federer : « Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem. Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant. Vous pouvez perdre un Grand Chelem en un jour, mais vous ne pouvez pas en gagner un en un jour. C’est tellement long. Vous jouez un match et vous avez un jour de repos, puis vous jouez à nouveau et vous avez un jour de repos, il faut avoir la capacité mentale de continuer à faire les mêmes choses encore et encore pendant deux semaines au plus haut niveau. Il y a tellement de choses différentes, d’éléments intangibles. Vous pouvez vous sentir malade un jour, comme je l’ai été avant de jouer contre Krajinovic. Votre corps vous fait mal, mentalement, c’est dur. Je n’ai pas pu dormir pendant deux jours après le retrait de Rafa. Physiquement, je me sentais bien, mais mentalement ».

Premier majeur de la saison pour Djokovic

Pour la première fois de la saison à Wimbledon, Novak Djokovic a remporté un titre du Grand Chelem. Une énorme satisfaction pour le Serbe. « J'ai l'impression d'être sur la lune avec la joie et le bonheur de vivre ce moment une fois de plus. Je l'ai dit plusieurs fois, ce tournoi est très spécial pour moi car c'est le premier tournoi que j'ai regardé quand j'étais enfant et qui m'a donné envie de jouer au tennis. Je ne considère aucune victoire comme acquise, et surtout pas à Wimbledon. Au contraire, chaque fois est un peu différente, spéciale à sa manière », confiait Djokovic après son sacre sur le gazon londonien.

