Tennis

Tennis : Rafael Nadal révèle le tournant de sa carrière

Publié le 21 juillet à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison étincelante, Rafael Nadal est dans la forme de sa carrière. Mais une fois de plus, l’Espagnol n’a pas été épargné par les blessures, en témoigne son abandon en demi-finale de Wimbledon. Même s’il n’a pas encore pris sa retraite, Nadal a voulu remercier son entourage pour leur rôle crucial dans sa carrière.

36 ans ou pas, Rafael Nadal a rappelé à tout le monde le grand joueur qu’il était cette année. En 2022, l’Espagnol a déjà remporté deux tournois du Grand Chelem, auxquels s’ajoute une demi-finale de Wimbledon qu’il n’a pas pu disputer en raison de ses pépins physiques. Une petite ombre sur un tableau qui ne comporte presque aucune fausse note. Grâce à l’absence de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, Nadal en a même profité pour prendre un peu d’avance au nombre de tournois majeurs remportés. Mais jusqu’à quand le Majorquin peut-il maintenir ce niveau ?

Miné par les blessures

On l’a vu à Wimbledon, la douleur a été plus forte que son envie d’affronter Nick Kyrgios en demi-finale. Déjà au tour d’avant, Rafael Nadal avait dû lutter pour venir à bout de Taylor Fritz en cinq manches alors que tout son clan lui avait conseillé d’abandonner. A Roland-Garros, pas d’abandon et même un 14ème sacre. Mais pour tenir le choc, Nadal a dû faire des infiltrations pendant toute la quinzaine, une pratique qui a porté ses fruits sur le court-terme. « Je suis habitué, maintenant. Ça fait mal, oui, mais quand tu le fais avant un match, que tu es concentré, que tu sais que c'est nécessaire pour pouvoir jouer, tu ne le considères pas de la même façon. Avant d'entrer en piste, mentalement, tu as bien plus de force, avec l'adrénaline et l'énergie, et puis, tu sais qu'il n'y a aucune autre option. Et je ne subissais les infiltrations que les jours de match. Pas les jours off », confiait l’Espagnol au journal L’Equipe après sa victoire contre Casper Ruud.

Rafa Nadal 💬, pour Iberia : « Le talent ? Pour moi, ce n'est pas avoir un beau jeu ou frapper très fort. On peut avoir le talent de frapper fort, de faire un beau slice, de ne rien rater... Mais le but est de gagner. Celui qui a le plus de talent, c'est celui qui gagne. » pic.twitter.com/Whck2LN8X7 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) July 20, 2022

Nadal pense déjà à la suite

Avec son corps de plus en plus fragile, Rafael Nadal est conscient qu’il se rapproche de sa fin de carrière. Même s’il souhaite continuer tant qu’il a le niveau, le Majorquin sera peut-être contraint de dire stop en raison de ses pépins physiques qui s’enchaînent et se répètent. En attendant, Nadal a déjà une petite idée pour son après-carrière. « Je suis sûr qu’un jour je serai un ancien athlète d’élite, mais je serai toujours un sportif, car le sport est ma passion et je le pratiquerai aussi longtemps que mon corps me le permettra. Et je serai toujours impliqué dans l’Académie, qui est un projet que nous avons lancé il y a quelques années et qui prend de plus en plus d’ampleur. J’espère même pouvoir y consacrer plus de temps qu’aujourd’hui, car je continue à participer à des compétitions et à voyager dans le monde entier », expliquait le numéro 3 mondial dans des propos relayés par We Love Tennis.

Un entourage capital pour une carrière immense