Tennis

Tennis : Nadal, Federer... La grosse punchline du clan Djokovic

Publié le 31 juillet 2022 à 08h35 par Dan Marciano

Ancien vainqueur de Wimbledon et actuel entraîneur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic n'a pas sa langue dans sa poche. Le Croate s'est prononcé sur les succès de son joueur, mais aussi sur ceux de Rafael Nadal et de Roger Federer. Pour lui, ce n'est pas une surprise si le Suisse a remporté moins de titres du Grand Chelem que ses deux concurrents.

Absent depuis Wimbledon 2021, Roger Federer n'a plus remporté le moindre titre du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2018 et une victoire face à Marin Cilic. Opéré du genou l'année dernière, le Suisse n'a pas eu l'occasion de remporter de nouvelles victoires, laissant Rafael Nadal et Novak Djokovic prendre l'avantage. Depuis, l'Espagnol a remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros 2022, tandis que le Serbe a conservé son invincibilité à Wimbledon. Aujourd'hui, Nadal compte 22 titres du Grand Chelem. Il devance Novak Djokovic (21 titres) et Roger Federer (20 titres). Tout sauf une surprise pour Goran Ivanisevic, l'entraîneur du joueur serbe.

« Même avant de devenir l’entraîneur de Djokovic, je disais déjà que Novak et Nadal finiraient par gagner plus que Federer »

Ancien vainqueur de Wimbledon, Goran Ivanisevic s'est prononcé sur la concurrence entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. « Même avant de devenir l’entraîneur de Djokovic, je disais déjà que Novak et Nadal finiraient par gagner plus que Federer. S’ils sont en bonne santé, ils n’ont pas de limites. Je pense qu’ils vont continuer à gagner » a confié l'entraîneur du joueur serbe dans un entretien accordé à l'agence de presse Hina.

Ivanisevic espère une participation de Djokovic à l'US Open

Désormais, Goran Ivanisevic espère que Novak Djokovic pourra participer à l'US Open. Pour l'heure, le Serbe ne peut se rendre sur le territoire américain en raison des règles liées au Covid-19 et de son refus de se faire vacciner. « Il y a tellement de contradictions, j’ai été vacciné, ce n’est pas un problème pour moi, mais pendant deux ans et demi ils nous ont terrorisés, quand t’es infecté c’est comme si tu as la gale, ils te mettent dehors toi et l’équipe. Nous étions sur le mur de la honte. J’espère que ces décisions d’obligation vaccinale seront annulées. Il y a eu des personnes infectées en Australie, à Roland Garros et à Wimbledon et personne n’a jamais rien eu de grave » a confié le Croate il y a quelques jours.

Non vacciné, Novak Djokovic croise les doigts