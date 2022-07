Tennis

Tennis : Cette révélation ahurissante à 1M€ sur Richard Gasquet

Fort de ses 20 ans de carrière au plus haut niveau, Richard Gasquet dévoile les coulisses de l'organisation requise pour être au niveau. Dans son livre paru il y a quelques semaines, le Biterrois revient sur toutes les dépenses qui composent la vie d'un tennisman professionnel. Des sommes ahurissantes qui dépassent l'entendement, mais qui sont pourtant nécessaires.

Éliminé d'entrée à Kitzbuhel, Richard Gasquet semble être sur le déclin. Le Français, ancien numéro un junior, est désormais âgé de 36 ans. Le tennisman a donc pris la décision d'écrire sur sa carrière dans son livre intitulé A revers et contre tout . L'occasion pour lui de retracer les éléments qui ont composé sa carrière débutée il y a 20 ans. Dans son récit, le Biterrois dévoile les montants pharamineux qu'il a dû dépenser au cours de sa carrière pour pouvoir participer aux différents tournois des quatre coins du monde. Le natif de Béziers confie avoir dépensé plus d'un million d'euros pour ses billets d'avion.

« Tu n'es pas salarié »

Dans un entretien accordé à Tennis Legend suite à la parution de son livre, Richie revient sur le passage de ses dépenses dans son récit. « On a réfléchi, 20 trajets en Australie pour toi et ton coach, 20 fois New‐York, 20 fois Miami, 20 fois l’Asie, et puis voilà. Cela fait 20 ans que je joue, donc forcément, j’ai fait 20 fois les mêmes tournois, ça va très, très vite. Sur le circuit, tu n’es pas salarié, ce n’est pas du football, là tu as une petite entreprise, tu as un kiné, tu peux avoir un préparateur physique, tu as ton coach, donc forcément c’est de l’investissement. J’ai eu la chance, quand tu es bien classé, de bien gagner ma vie. Mais pour les joueurs un peu en dessous, ça peut être compliqué », déclare-t-il. Des dépenses qui devraient se poursuivre l'année prochaine, car le Biterrois clame son envie de continuer sa carrière.

« Je pense que je serai là l'année prochaine »

On l'avait quitté très déçu à Roland-Garros après son élimination au deuxième tour face à Sebastian Korda. Mais alors que Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon disputaient leur dernière danse à la Porte d'Auteuil, Richie avait tenu à rassurer ses fans sur la suite de sa carrière. « Je pense que je serai là l’année prochaine. J’en suis à peu près sûr. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le tennis mais, en tout, cas l’envie est là de continuer ; je n’ai pas du tout envie de m’arrêter. Forcément, ce sera le niveau et en plus j’ai gagné des matchs quand même depuis le début de la saison. Je suis toujours dans les 100 premiers. Tant que c’est le cas, je continuerai jusqu’au bout », avait annoncé Gasquet dans des propos relayés par We Love Tennis . Il avait ensuite participé à Wimbledon.

