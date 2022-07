Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… Federer est exclu de la course au GOAT

Publié le 25 juillet à 22h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dominent le circuit ATP depuis des années, le débat du GOAT continue de faire parler. Si l’Espagnol possède le plus de titres du Grand Chelem, il n’est pas pour autant classé devant les autres pour tout le monde. Néo retraité, Tommy Robredo s’est confié sur ce sujet… en oubliant Roger Federer.

Cette année plus que jamais, la course au GOAT est l’un des sujets qui affole le plus la planète tennis. Vu la saison exceptionnelle de Rafael Nadal et celle controversée de Novak Djokovic, difficile d’éviter le débat. Surtout que pendant ce temps, Roger Federer est loin du circuit ATP, en pleine rééducation. Au nombre de titres du Grand Chelem, c’est l’Espagnol qui mène la danse. L’an dernier, à même époque, les trois champions pointaient à 20 majeurs chacun. Actuellement, Rafael Nadal est en tête avec 22 titres, contre 21 pour Novak Djokovic et toujours 20 pour Roger Federer.

Année exceptionnelle pour Nadal

Aligné sur l’Open d’Australie en janvier dernier, Rafael Nadal a parfaitement profité de l’absence de Novak Djokovic, interdit de territoire en raison de son refus de se vacciner. Résultat, Nadal avait l’occasion de marquer le coup et c’est ce qu’il a fait. Mené deux sets à rien face à Daniil Medvedev en finale, l’Espagnol a totalement inversé la tendance pour s’imposer en cinq manches. A Roland-Garros, malgré les blessures et les infiltrations qu’il a dû faire, Rafael Nadal a confirmé sa forme exceptionnelle. Novak Djokovic n’aura rien pu faire, le Majorquin était trop fort.

Novak Djokovic a limité la casse

Du côté de Novak Djokovic, l’année a été beaucoup plus difficile. Privé d’Open d’Australie, le Serbe s’est incliné en quart de finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal. Heureusement pour Djokovic, il a assuré à Wimbledon. Même s’il a profité en partie des forfaits de Matteo Berrettini, Alexander Zverev ou encore Daniil Medvedev, le numéro 7 mondial a joué son jeu jusqu’à s’imposer en finale contre Nick Kyrgios. Et derrière son sacre en Angleterre, Novak Djokovic risque d’être privé d’US Open, malgré sa volonté absolue d’y aller. « Si j’ai une permission, je serais là. Si je n’en ai pas, je ne serais pas là. Ce n’est pas la fin du monde. Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission. Mais je veux être à New York. Je veux être en Amérique. Je veux être partout où je peux éventuellement jouer. Je suis un joueur de tennis professionnel. Je ne fais pas de politique », expliquait Djokovic juste après Wimbledon.

Novak Djokovic 💬, sur sa participation à la Laver Cup : « Être en équipe avec Rafa (Nadal), Roger (Federer) et Andy (Murray) - trois des mes plus grands rivaux -, ça va vraiment être un moment unique dans l'histoire de notre sport. »(💬 @LaverCup) pic.twitter.com/hEerdwKoeM — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) July 22, 2022

« Je dirais que c’est serré entre Rafa et Novak »