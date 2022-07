Tennis

Federer, Nadal… Djokovic annonce un rendez-vous historique

Publié le 23 juillet à 21h35 par Dan Marciano

La Laver Cup sera le théâtre d'un événement historique. Lors de cette compétition qui oppose les Européens et les Américains, e Big 4 composé d'Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic seront réunis. Ils évolueront sous les ordres d'une autre légende du tennis, Björn Bjorg, entre le 23 et le 25 septembre à Londres.

Pendant de longues années, ce que l'on a appelé le Big 4 a régné sur le monde de tennis. Le quatuor composé de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray et Roger Federer a longtemps eu la mainmise sur les titres les plus prestigieux, notamment les Masters 1000 et les quatre Grand Chelem. Mais depuis 2017, certains ont disparu des radars. C'est notamment le cas d'Andy Murray, handicapé par de vives douleurs à la hanche et qui a pensé à stopper sa carrière à de nombreuses reprises. Agés respectivement de 40 et 36 ans, Roger Federer et Rafael Nadal n'ont pas été, non plus, épargné par les blessures. Le Suisse n'a plus disputé le moindre match depuis son quart de finale perdu à Wimbledon en 2021. Quant à l'Espagnol, il souffre énormément de son pied. Mais malgré leur âge avancé, le Big 4 va se réunir durant le mois de septembre.

Le Big 4 enfin réuni

Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic devraient composer la Team Europe lors de la Laver Cup. Un tournoi qui oppose les meilleurs joueurs du vieux continent à une équipe américaine. Roger Federer s'était déjà retrouvé dans la même équipe que Rafael Nadal. Lors de l'édition 2017, les deux légendes avaient même disputé un double ensemble. L'événement aura lieu à Londres entre le 23 et 25 septembre. Les quatre hommes évolueront sous les ordres de Björn Bjorg, vainqueur de six titres à Roland-Garros. « Je ne pense pas que j'aurais pu imaginer avoir ces quatre icônes du sport dans une même équipe » a confié le Suédois dans des propos rapportés par L'Equipe .

« Rafa, Roger et Andy, ça va être un moment vraiment unique dans l'histoire de notre sport »

Novak Djokovic a été le premier à prendre la parole afin d'exprimer son ressenti. Sur son site internet, le numéro deux mondial s'est prononcé sur cet événement historique. « C'est la seule compétition où vous pouvez jouer en équipe avec des gars contre qui vous êtes normalement en compétition. [...] Rafa, Roger et Andy, ça va être un moment vraiment unique dans l'histoire de notre sport » a admis le joueur serbe, qui a également envoyé un message à ses partenaires sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Djokovic a publié une photo de la Team Europe, identifiant Murray, Nadal et Federer.

😁🔥 @RafaelNadal @andy_murray @rogerfederer https://t.co/zGQTIo5sln — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 22, 2022

Le retour de Roger Federer attendu