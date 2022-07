Tennis

Djokovic, Federer... Nadal met la pression avant sa retraite

Publié le 22 juillet à 15h35 par Pierrick Levallet

Depuis de nombreuses années maintenant, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dominent le circuit ATP, ne laissant que très peu de place aux autres joueurs notamment lors des Grand Chelem. Mais plus le temps, plus le Big 3 se rapproche de la retraite. La nouvelle génération sera donc chargée de prendre leur succession. Et dans cette optique, Rafael Nadal a donc envoyé un message fort à la relève.

Depuis plus d’une décennie, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic dominent le circuit ATP d’une main de maitre. À eux trois, le trio que l’on surnomme le Big 3 a raflé 63 titres du Grand Chelem (22 pour Nadal, 21 pour Djokovic, 20 pour Federer). L’Espagnol, le Suisse et le Serbe ont laissé très peu de place aux autres joueurs du circuit et ont parfaitement su prendre la relève de joueurs tels que Pete Sampras, Andre Agassi ou encore Carlos Moya. Mais à 36, 40 et 35 ans, le Big 3 se rapproche de plus en plus de la retraite. Roger Federer fait face à de nombreux problèmes sur le plan physique ces dernières années, Rafael Nadal souffre de plus en plus de son pied atteint par le syndrome de Müller-Weiss, et Novak Djokovic pourrait être amené à décliner lui aussi au fil du temps. Les trois légendes vivantes du tennis devront ainsi laisser la place à la nouvelle génération prochainement. Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ou encore Carlos Alcaraz sont pressentis pour être les prochains grands noms du circuit après les départs de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

Tennis : Nadal pourrait lâcher le tennis https://t.co/8SeJoz9nc6 pic.twitter.com/remvnlCpcL — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

« Je suis convaincu que ceux qui arriveront resteront et prendront la relève »

D’ailleurs, l’Espagnol estime que la nouvelle génération devrait être parfaitement capable de prendre la relève après le départ à la retraite du Big 3 comme il l’a affirmé dans un entretien pour la compagnie aérienne espagnole Iberia rapporté par We Love Tennis : « Dans le tennis, il y a toujours eu un renouvellement des générations. Nous avons eu de grandes stars qui ont été remplacées par d’autres, c’est normal. Peut‐être que dans notre cas, ce qui s’est passé est un peu différent car nous sommes là depuis de nombreuses années, mais je suis convaincu que ceux qui arriveront resteront et prendront la relève. »

Une préparation minutieuse pour la Rafa Nadal Academy

Par la suite, Rafael Nadal a expliqué que les jeunes joueurs de son académie avaient tout à disposition pour apprendre à gérer au mieux leur futur carrière dans le tennis : « Le niveau du circuit est très élevé et c’est pourquoi à l’Academy nous n’avons pas seulement des entraîneurs de tennis, nous avons aussi une équipe expérimentée de préparateurs physiques et un très bon espace santé, avec des nutritionnistes et des psychologues du sport qui aident les joueurs dans leur journée. »

Le Big 3 a encore quelques années devant lui