Tennis

US Open : Grande annonce pour Novak Djokovic

Publié le 20 juillet à 22h35 par Thibault Morlain

Du 29 août au 11 septembre prochain, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit seront à l’US Open pour disputer le dernier tournoi du Grand Chelem. Toutefois, l’une des questions est de savoir si Novak Djokovic pourra être de la partie à New York. Compte tenu de son statut vaccinal, le mystère plane au-dessus du Serbe et des précisions ont été apportées par l’US Open.

Après l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, place bientôt au 4ème et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. A partir du 29 août, tous les regards seront tournés du côté de Flushing Meadows et New York pour le traditionnel US Open. Les meilleurs joueurs et joueuses du circuit vont donc se disputer la victoire sur dur. Tenant du titre, Daniil Medvedev pourra être là après avoir été exclu de Wimbledon. Touché aux abdominaux du côté de Londres, Rafael Nadal se remet actuellement afin d’être prêt pour l’US Open. En revanche, il n’est pas certain que Novak Djokovic soit là. Après avoir manqué l’Open d’Australie étant donné qu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus, le Serbe pourrait connaitre la même mésaventure du côté de New York étant donné les mesures sanitaires prises de l’autre côté de l’Atlantique. Disputer l’US Open pourrait donc bien être impossible pour Djokovic.

L’US Open s’en remet au gouvernement

Ce mercredi, Novak Djokovic a été nommé parmi les futurs participants de l'US Open. Mais rien ne dit encore que le Serbe sera de la partie. Et pour cause. Compte tenu de son schéma vaccinal, l’ancien numéro 1 mondial pourrait ne pas être là. En effet, l’US Open a tenu à préciser : « L’US Open n’a pas de mandat de vaccination pour les joueurs, mais va respecter la position du gouvernement américain concernant les voyages pour les citoyens étrangers non vaccinés ». Que dit alors le gouvernement américain à ce sujet ? S’il n’est plus obligatoire de présenter un test négatif pour entrer aux Etats-Unis, il faut toutefois présenter un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Ce que ne peut pas faire Novak Djokovic.

« Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission »

Novak Djokovic réussira-t-il à obtenir une autorisation pour disputer tout de même l’US Open ? Récemment, le Serbe s’était prononcé sur le sujet, avouant : « J’ai ma position, et je suis toujours partisan de la liberté de choisir ce qui est le mieux pour vous. Et je respecte tout et tout le monde, j’attends au moins des gens qu’ils respectent ma décision. Si j’ai une permission, je serais là. Si je n’en ai pas, je ne serais pas là. Ce n’est pas la fin du monde. Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission. Mais je veux être à New York. Je veux être en Amérique. Je veux être partout où je peux éventuellement jouer. Je suis un joueur de tennis professionnel. Je ne fais pas de politique. Je ne fais rien d’autre parce que ça ne m’intéresse pas ».

Une pétition pour Djokovic

En attendant, Novak Djokovic peut compter sur de nombreux soutiens afin de disputer l’US Open. Une pétition a d’ailleurs été mise en ligne pour soutenir le Serbe. Et jusqu’à présent, celle-ci a recueilli plus de 12 000 votes en faveur de la présence de Djokovic à l’US Open. Affaire à suivre…