L’incroyable aveu de Kyrgios sur sa finale contre Djokovic

Publié le 28 juillet 2022 à 21h35 par Hugo Ferreira

Arrivé jusqu’en finale de Wimbledon, Nick Kyrgios n’aura finalement pas remporté son premier tournoi du Grand Chelem, et s’est incliné face à Novak Djokovic. Impressionné par le niveau de son adversaire, l’Australien reste tout de même persuadé que l’issue de ce match aurait été totalement différente, et qu’il aurait été sacré s’il avait dû affronter quelqu’un d’autre que le Serbe.

Absent de l’Open d’Australie et éliminé dès les quarts de finale de Roland-Garros par un Rafael Nadal impérial, Novak Djokovic a finalement remporté son premier titre majeur cette année en s’imposant à Wimbledon. En finale, le Serbe retrouvait un Nick Kyrgios avec qui ses relations se sont améliorées, et n’a pas tremblé, bien que l’Australien avait réussi à lui poser quelques soucis en remportant le premier set. Malgré tout, le numéro 63 mondial a pu constater le gap entre lui et son adversaire, qui se joue surtout sur le plan mental.

« Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem »

Si Nick Kyrgios a remporté 6 titres dans sa carrière, les plus prestigieux étaient des ATP 500. L’Australien est passé proche d’ajouter une belle ligne sur son CV en remportant Wimbledon, mais il a pu constater les ressources mentales qu’il faut afin de pouvoir passer à l’étape supérieure en s’imposant lors d’un tournoi du Grand Chelem. Une situation qui le pousse à éprouver plus de respect pour Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer : « Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem. Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant. Vous pouvez perdre un Grand Chelem en un jour, mais vous ne pouvez pas en gagner un en un jour. C’est tellement long. Vous jouez un match et vous avez un jour de repos, puis vous jouez à nouveau et vous avez un jour de repos, il faut avoir la capacité mentale de continuer à faire les mêmes choses encore et encore pendant deux semaines au plus haut niveau. (…) Physiquement, je me sentais bien, mais mentalement… » . Une finale difficile pour le joueur de 27 ans, qui a également dû faire face à un Djokovic en mission afin de gagner son premier Grand Chelem de l’année.

Djokovic a impressionné Kyrgios

Malgré sa défaite, Nick Kyrgios peut tout de même être satisfait de son parcours à Wimbledon. En effet, l’Australien a réalisé sa meilleure performance dans un tournoi du Grand Chelem. Cependant, si ce dernier a pu constater l’écart mental encore présent avec un joueur tel que Novak Djokovic, il y avait également des différences sur le plan physique avec le Serbe, qui paraissait encore frais malgré les deux semaines de compétition : « J’ai senti qu’il était frais, c’était comme s’il n’avait pas joué au tennis depuis deux semaines. Et en plus, il n’a jamais semblé ébranlé » . Impressionné par Nole , Kyrgios pense que les choses se seraient mieux déroulées pour lui si son adversaire était différent.

« Si j’avais affronté n’importe qui d’autre, j’aurais gagné »