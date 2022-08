Tennis

Tennis : Le cauchemar continue pour Benoît Paire

Publié le 14 août 2022 à 10h35 par Quentin Guiton

Lors du premier tour de qualification du Masters 1000 de Cincinnati, Benoît Paire était opposé à Thanasi Kokkinakis. Mené deux sets à zéro, le Français a finalement abandonné. Le Tricolore a déclaré souffrir au niveau de l’épaule. Un nouvel épisode qui ne risque pas d’arranger la situation actuelle de Benoît Paire, déjà en plein tourment ces derniers temps.

Ces derniers temps, Benoît Paire est au plus mal. Et la situation n'évolue pas du tout dans le bon sens pour lui. Ce samedi, le Tricolore avait un gros match pour le premier tour des qualifications du Masters 1000 de Cincinnati. Quart de finaliste l’an dernier, le Français avait donc rendez-vous avec l’Australien Thanasi Kokkinakis. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Alors que Benoit Paire était mené 5–7, 1–3, il a finalement décidé de jeter l’éponge.

Tennis : Fatigué, Nick Kyrgios règle ses comptes avec la presse https://t.co/FVV3hXRGY2 pic.twitter.com/cUDmwVFnVQ — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Un abandon…une fois de plus

On connait d’ailleurs la raison de cet abandon. En effet, Benoît Paire a déclaré à L’Equipe qu'un pépin physique l’avait contraint à quitter le court : « J'avais un peu mal à l'épaule et j'avais déjà vu le kiné un peu avant. Je n'ai pas voulu prendre de risque. Au premier set, je mène 5-4, 30-0 et je finis par perdre un peu le cours du match. Au deuxième set, je gagne un long premier jeu mais je sentais que ça commençait à tirer. Et à 1-1, je fais trois double-fautes... Je préfère couper en rentrant en France et j'espère revenir pour l'US Open. » Récemment sorti du top 100, Benoît Paire va encore perdre de nombreux points au classement ATP, 180 pour être précis. Le problème, c’est que ce n’est pas la première fois que le Français ne termine pas un match. Depuis la crise du Covid, ce dernier a abandonné 8 fois en 57 tournois disputés, soit dans 14% des tournois. Avant la crise sanitaire, il n’a abandonné que 6 fois en 256 tournois disputés. Une statistique assez alarmante.

Benoît Paire blessé psychologiquement

Une nouvelle mésaventure qui n’intervient pas au meilleur des moments. En effet, Benoît Paire est mal depuis un certain temps. Et pour lui, sa situation actuelle n’est pas liée à des problèmes au niveau sportif, mais plutôt au niveau mental : « Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C’est une blessure qui peut être très longue et j’espère qu’elle sera le plus court possible. J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide et qu’il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu’il m’arrive. Tout seul, je ne m’en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J’ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça » .

Benoît Paire songe à arrêter