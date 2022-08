Tennis

US Open : Du grand n’importe quoi autour de Djokovic…

Publié le 13 août 2022 à 12h35 par Dan Marciano

A quelques semaines de l'US Open, la tension monte autour de Novak Djokovic. Non-vacciné contre le Covid 19, le Serbe ne peut pénétrer sur le territoire américain et donc se rendre à New-York. Pourtant, le joueur serbe ne s'est toujours pas retiré de ce tournoi. Plus étrange encore, les organisateurs du dernier Grand Chelem de la saison ne se sont toujours pas exprimés sur ce cas sensible, qui mêle également la politique.

Novak Djokovic provoque un incroyable imbroglio. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, le joueur serbe se retrouve dans une situation inconfortable, après avoir pris la décision de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. En effet, certains pays continuent d'interdite l'accès à leur territoire aux personnes qui ne présentent pas un schéma vaccinal complet. C'est le cas des Etats-Unis, lieu où se déroulera le prochain Grand Chelem de la saison, l'US Open. Prévu du 29 août au 11 septembre, ce tournoi pourrait donc se dérouler sans Djokovic, finaliste la saison dernière. Questionné récemment, l'actuel numéro six mondial a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de se faire vacciner. « Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce protocole selon lequel seules les personnes vaccinées ou bénéficiant d’une exemption peuvent entrer dans le pays. Je ne sais pas si ce sera possible. Nous devrons parler Goran et moi et planifier le calendrier. Nous verrons quelles nouvelles nous parviendront des États‐Unis dans les prochaines semaines. Je pourrais aussi jouer la Laver Cup, la Coupe Davis... Nous verrons bien » avait-il confié.

L'étrange silence des organisateurs

Suite à cette déclaration, Novak Djokovic a dû se retirer du Masters 1000 de Montréal. Il a attendu le dernier moment, espérant une faveur des dirigeants québécois. Celle-ci n'est jamais arrivée. Pour l'US Open, le Serbe suit cette même logique. Le récent vainqueur de Wimbledon n'a toujours pas annoncé son forfait. Djokovic attend certainement une autorisation de la part des organisateurs, et notamment de l'USTA, la fédération américaine de tennis. Cette dernière a répété qu'elle suivrait les directives du gouvernement. Depuis, c'et silence radio. La direction refuse, pour l'instant, de prendre clairement position dans ce dossier, qui crée des tensions au sein même du vestiaire. Alors que la situation dure depuis plusieurs mois, Novak Djokovic, contraint déjà de déclarer forfait pour l'Open d'Australie en janvier dernier, peut compter sur le soutien de ses supporters.

Les supporters de Djokovic font pression

Il y a quelques semaines, les fans de Novak Djokovic ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux.. « À ce stade de la pandémie, il n'y a aucune raison de ne pas autoriser Djokovic à jouer l'US Open. Le gouvernement américain et l'USTA (Fédération américaine de tennis) doivent travailler main dans la main pour l'autoriser à jouer. Rendez cela possible USTA ! » peut-on lire en préambule de cette pétition. Depuis, des milliers de signature ont été récoltées, mais peu de chances que cela ait une influence sur la décision de Joe Biden. Toutefois, la journaliste américaine Amy Lundy Dahl a fait une révélation qui pourrait tout changer pour Novak Djokovic. « Des recommandations détaillées devraient être mises à jour et « rationalisées » au cours des prochains jours, notamment pour les voyages, les maisons de soins et d’autres lieux de rassemblement à haut risque » a-t-elle confié. Le président des Etats-Unis prévoit-il d'alléger les restrictions sanitaires dans les prochaines semaines ?

US Open : Énorme rebondissement à prévoir pour Djokovic ? https://t.co/U5sB0KdiL6 pic.twitter.com/E4TsKJY6F1 — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Ce feuilleton prend un tournant politique, le gouvernement Biden interpellé