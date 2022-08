Tennis

US Open, Coupe Davis... L'annonce retentissante de Zverev

Publié le 12 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Toujours en rééducation depuis sa grave blessure en demi-finale de Roland-Garros (triple entorse ligamentaire de la cheville) face à Rafael Nadal, l’Allemand a tenu à donner une fois de plus de ses nouvelles lors d’un point presse organisé à Hambourg. Il a notamment évoqué le fait qu’il lui serait difficile de revenir à temps pour l’US Open, mais il espère tout de même être de retour pour la Coupe Davis.

Alors qu’Alexander Zverev est toujours éloigné des terrains depuis sa terrible blessure en demie-finale à Roland-Garros (triple entorse ligamentaire de la cheville) face à Rafael Nadal, l’Allemand a récemment déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati, qui se déroule une dizaine de jours avant l’US Open. Une annonce qui ne présage rien de bon concernant sa possible participation au dernier Grand Chelem de la saison.

« Je vais encore essayer pour être présent à l'US Open »

Alors qu’il vient de déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati, Alexander Zverev reste pour autant optimiste pour sa participation à l'US Open, même si les chances restent faibles. « Évidemment, je vais encore essayer pour être présent à l'US Open, même si ça sera très très court » , déclarait-il lors du point presse organisé à Hambourg. Il y a moins d’un mois, l’allemand confiait à Eurosport vouloir prendre son temps pour effectuer son retour sur le circuit. « Nous n'avons pas encore décidé d'une date exacte pour mon retour à la compétition, mais je travaille très dur chaque jour pour que ça arrive aussitôt que possible. Je veux gagner chaque tournoi dans lequel je m’engage » . Quelques semaines plus tôt, un membre du staff s’était permis de donner des nouvelles de tennisman allemand. « Sascha se remet bien et espère toujours être prêt pour l'US Open. Cependant, il est encore trop tôt pour dire s'il pourra y participer ou non » avait-il déclaré à Reuters . Le Grand Chelem pourrait donc ne pas voir participer deux membres du top 10 après l’affaire Djokovic.

Un autre membre du top 10 aussi absent ?

La participation du numéro 2 mondial à l’US Open est quasiment mission impossible, mais le Grand Chelem américain pourrait aussi se dérouler sans l’ancien numéro 1 mondial, Novak Djokovic qui voit sa venue compromise parce qu’il n'est pas vacciné contre le COVID-19. Mais pour en revenir à Alexander Zverev, il devrait être de la partie pour la Coupe Davis dans tous les cas.

Un retour assuré pour la Coupe Davis