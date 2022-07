Tennis

US Open : Roland-Garros, Nadal… Terrible désillusion pour Zverev

Publié le 29 juillet 2022 à 19h35 par La rédaction

Absent des courts depuis sa grave blessure survenue à Roland-Garros, lors de son bras de fer face à Rafael Nadal, Alexander Zverev ne devrait pas être de la partie à Flushing Meadows pour participer à l'US Open. Touché à la cheville, l'Allemand poursuit sa rééducation et ne souhaite pas précipiter son retour afin d'éviter une rechute.

Lancé dans un long combat face à Rafael Nadal dans son jardin à Roland-Garros (7-6, 6-6 avant l'interruption du match), Alexander Zverev avait dû jeter l'éponge après s'être tordu la cheville. Le talentueux tennisman allemand était sorti en pleurs, sous l'ovation du court Philippe-Chatrier. Le diagnostic était ensuite tombé pour Zverev : triple déchirure ligamentaire de la cheville nécessitant une intervention chirurgicale. Sa participation pour Wimbledon était bien entendu impossible. En revanche, l'Allemand n'a pas écarté l'hypothèse d'un retour à la compétition à l'US Open. Mais cela semble se compromettre...

US Open : Joe Biden se fait interpeller pour Novak Djokovic https://t.co/1fZ0oaLeEs pic.twitter.com/8JukdNGlJ1 — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

« Sascha se remet bien »

L'éventuelle participation de Zverev à l'US Open anime l'actualité tennistique dernièrement. Le Grand Chelem américain pourrait encaisser un autre coup dur avec l'absence d'un membre du top 10 dans son tournoi, après l'affaire Novak Djokovic. Alexander Zverev est bien vacciné, mais c'est sa cheville qui pose toujours problème. « Sascha se remet bien et espère toujours être prêt pour l'US Open. Cependant, il est encore trop tôt pour dire s'il pourra y participer ou non », annonce un membre de son staff à Reuters . Le média précise toutefois que l'Allemand devrait être trop court physiquement.

Zverev dévoile son programme

Bien que l'incertitude plane sur sa participation à l'US Open, Alexander Zverev devrait être présent pour les matchs de Coupe Davis avec l'Allemagne. Cette semaine, il a également déclaré qu'il participerait à l'Open du Japon qui se déroulera du 3 au 10 octobre prochain à Tokyo. Mais son attaché de presse espère que son joueur sera prêt pour défendre les couleurs de son pays. « La Coupe Davis à Hambourg en septembre semble plus réaliste qu'une participation à l'US Open, mais nous croisons les doigts pour qu'il soit prêt plus tôt. Par conséquent, il devrait être en mesure de jouer quelques événements avant Tokyo », explique l'attaché de presse de l'Allemand. De quoi laisser un maigre espoir de voir le tennisman allemand à Flushing Meadows ?

« Je reviendrai quand je me sentirai capable de gagner »