Tennis

Tennis : Une plainte est déposée contre Rafael Nadal

Publié le 27 juillet 2022 à 14h35 par Dan Marciano

Homme d'affaires argentin, Lisandro Borges a lancé une action en justice contre Rafael Nadal en raison des agissement de son agent, Carlos Costa. Le co‐propriétaire de World Padel Center LLC et de Sport Desing S. avait obtenu un mandat auprès du représentant pour organiser une tournée en Amérique du Sud, mais ce dernier aurait rompu l'accord.

La dernière apparition de Rafael Nadal en compétition remonte au 6 juillet dernier. Le joueur espagnol avait remporté son match face à Taylor Fritz en quart de finale de Wimbledon, mais n'avait pu disputer son match face à Nick Kyrgios en raison d'une douleur aux abdominaux. Mais, le natif de Manacor n'est pas resté éloigné trop longtemps des courts de tennis. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem prépare le prochain Masters 1000 à Montréal en enchaînant les rallyes et en testant son corps. Mais parallèlement à sa carrière, Nadal doit gérer une affaire qui sort du cadre du sport.

Rafael Nadal attaqué en justice

Homme d'affaires argentin, Lisandro Borges a décidé de porter plainte contre Rafael Nadal afin de dénoncer les agissements de son agent, Carlos Costa. En effet, le joueur espagnol avait prévu de faire une tournée en Amérique du Sud en novembre prochain. Co‐propriétaire de World Padel Center LLC et de Sport Desing S, il avait conclu un pacte avec le représentant de Nadal afin que ce dernier fasse des apparitions au Mexique, en Argentine et en Equateur. Mais sans prévenir Borges, Costa aurait négocié une date au Chili, rompant ainsi l'accord conclu.

« Carlos voulait un minimum de quatre et un maximum de cinq dates »

« Nous devions établir un ordre du jour où si nous n’obtenions pas de quatrième date avant le 31 mai, nous annulerions les contrats. Carlos voulait un minimum de quatre et un maximum de cinq dates car Nadal ne peut se déplacer pour moins de 10 millions sur un minimum de 4 dates » a expliqué Lisandro Borges, qui réclame près de 10M€ de dommages et intérêts.

« Engager une action en justice contre le meilleur sportif de l’histoire, ce n’est pas drôle pour moi »