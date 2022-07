Tennis

Tennis : La catastrophe pour Benoit Paire

Publié le 26 juillet à 20h35 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que Benoit Paire vit un véritable calvaire sur les courts de tennis. Pour le Français, les défaites s’enchainent et il n’arrive clairement pas à sortir la tête de l’eau. Ce mardi, il s’est d’ailleurs une nouvelle fois incliné lors de son entrée en lice au tournoi d’Atlanta face Jenson Brooskby. Un revers qui n’est pas sans conséquence pour Paire.

Où s’arrêtera la longue descente aux enfers de Benoit Paire ? En effet, cela fait maintenant de très longs mois que le Français n’est plus que l’ombre de lui même sur les courts de tennis. S’il avait habitué le public à certains exploits face aux meilleurs joueurs du circuit, Paire enchaine les déceptions et les défaites sur les tournois où il est aligné. Cette saison, il a notamment été éliminé dès son entrée en lice à Wimbledon et à Roland-Garros. Mais ces difficultés ne sont pas seulement lors des tournois du Grand Chelem. En effet, cela se vérifie sur tous les tournois auxquels il participe. Cela a encore été le cas ce mardi à l’occasion du tournoi d’Atlanta. Opposé à Jenson Brooskby au premier tour, le Français s’est incliné en deux sets (6-3, 6-1). De quoi aggraver un bilan plus que catastrophique. Benoit Paire reste ainsi sur 25 défaites pour seulement 4 victoires.

« J’avais pas regardé le classement depuis longtemps »

A peine arrivé à Atlanta, Benoit Paire doit donc repartir. Son aventure se stoppe ainsi dès le premier tour du tournoi. L’évènement était pourtant très important pour le Français et il était au courant. En effet, sur Twitter , Paire s’était fait interpeller par un fan qui expliquait que s’il n’atteignait pas les quarts de finale à Atlanta, il sortirait alors du Top 100 au classement ATP. A cela, il avait alors répondu : « Ah merde j’avais pas regardé le classement depuis longtemps !! Il va falloir que je rejoue alors ».

.@benoitpaire a quelques points à défendre cette semaine. S’il ne fait pas quart à Atlanta, il va disparaître du top 100. Il en est membre ininterrompu depuis le 9 mars 2015. — Eric Salliot (@ericsalliot) July 25, 2022

Une première depuis 2015

Les quarts de finale n’ont pas été atteints pour Benoit Paire. Et cela n’est donc pas sans conséquence pour le Français. Le voilà qu’il va ainsi sortir du Top 100 au classement ATP. Une catastrophe pour Paire, qui ne s’était pas retrouvé au-delà de la 100ème place depuis mars 2015.

« Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux »