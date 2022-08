Tennis

Coronavirus, vaccin... Medvedev prend position pour Djokovic

Publié le 7 août 2022 à 11h35 par Hugo Ferreira mis à jour le 7 août 2022 à 11h39

A moins d’un énorme retournement de situation de dernière minute, Novak Djokovic sera bel et bien absent de l’US Open. Le joueur de 35 ans a décidé de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui ne lui permet pas d’entrer sur le territoire américain. Toutefois, celui-ci peut compter sur le soutien d’autres tennismans, comme Daniil Medvedev.

L’année 2022 restera à jamais gravée dans la tête de Novak Djokovic tant elle a été tumultueuse pour lui. Alors que le Serbe de 35 ans a décidé de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, celui-ci a été écarté de l’Open d’Australie. Battu par Rafael Nadal à Roland-Garros, Nole a retrouvé un semblant de normalité dans sa vie professionnelle en s’imposant à Wimbledon. Cependant, alors qu’il rêvait d’enchainer avec l’US Open, où il était finaliste l’an dernier, celui-ci ne peut pas tenir sa place pour le moment.

Novak Djokovic ne peut pas jouer l’US Open

C’est un deuxième gros coup dur qui se profile pour Novak Djokovic en 2022. Après avoir été forfait pour l’Open d’Australie en raison de sa situation vaccinale, le Serbe pourrait également manquer l’US Open. Alors que le tournoi débute le 22 août, il parait désormais très peu probable qu’il y ai un retournement de situation, et que Nole soit bien de la partie. Malgré tout, celui-ci préfère ne pas perdre espoir, et reste prêt au cas où un miracle se produit, comme il l’avait expliqué : « Je me prépare comme si j’étais autorisé à concourir, en attendant de savoir s'il y a de la place pour que je puisse me rendre aux États-Unis. Je croise les doigts ! ».

Les chances s’amenuisent

Malheureusement pour Novak Djokovic, s’il se tient prêt à débarquer aux Etats-Unis afin de participer à l’US Open, il semble de plus en plus improbable que cela arrive. Dernière étape avant la grande échéance, le Masters 1000 de Montréal était également l’un des objectifs du Serbe. Même son de cloche cependant que pour le tournoi du Grand Chelem américain, et Nole ne pourra pas y prendre part en raison de sa non-vaccination. Malgré tout, le joueur de 35 ans peut compter sur le soutien de ses pairs.

« Je veux que Novak joue l’US Open »