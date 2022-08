Tennis

Federer, Djokovic, Nadal... cette énorme prédiction sur le GOAT

Publié le 7 août 2022 à 09h35 par La rédaction mis à jour le 7 août 2022 à 10h00

Très présent médiatiquement depuis son premier titre ATP remporté à la mi-juillet à Bastad, Francisco Cerundolo s’est permis de commenter la bataille entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Et d'après Francisco Cerundolo, l'ogre serbe devrait finir devant ses concurrents dans la course pour le GOAT.

Depuis sa victoire lors de l’ATP 250 à la mi-juillet à Bastad, la présence médiatique de Francisco Cerundolo se fait de plus en plus forte, notamment en Argentine. Durant ces derniers jours, l’actuel 25ème mondial se fait beaucoup remarqué et dévoile des conversations avec Novak Djokovic lors d’un tournoi à Belgrade, ou encore des déclarations disant que le Serbe était plus accessible que Rafael Nadal ou Roger Federer : « Novak Djokovic avec ses pairs est un génie. Il est le plus ouvert des trois, comparé à Nadal et Federer » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis. En tout cas, Francisco Cerundolo se sent prêt à affronter les meilleurs : « Tout a changé à Miami, j’ai commencé à générer de la confiance en moi pour affronter les meilleurs joueurs et je suis devenu plus complet. En fait, c’est la tête qui fait la différence. »

«Novak Djokovic dépassera les deux»

Après avoir annoncé que Novak Djokovic était plus accessible que Roger Federer ou Rafael Nadal, Francisco Cerundolo s’est notamment permis de donner son avis sur le futur détenteur du record de grands chelems remportés. Et selon lui, Novak Djokovic dépassera le Suisse et l’Espagnol « Il est certain que Novak Djokovic dépassera les deux (Roger Federer et Rafael Nadal) en nombre de Grands Chelems gagnés. De plus, Djokovic est celui qui s’active le plus pour aider les joueurs qui gagnent le moins d’argent. Autant pour les joueurs qui participent aux Futures ou les Challengers » , a annoncé le numéro 25 mondial dans le podcast 3iguales.

Un duel Djokovic-Nadal pour le record

Rafael Nadal détient actuellement le record du nombre de Grand Chelem avec 22 trophées juste devant Novak Djokovic qui en a remporté 21 depuis son sacre à Wimbledon le mois dernier. Alors que le Serbe ne pourra pas participer à l’US Open à la fin du mois, l’Espagnol, lui, pourra espérer creuser l’écart.

