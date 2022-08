Tennis

Insolite, Kyrgios interpelle une spectatrice en plein match (vidéo)

Publié le 3 août 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Étincelant en juillet dernier à Wimbledon, Nick Kyrgios a épaté toute la planète tennis. Malgré sa défaite en finale contre Novak Djokovic, l’Australien a marqué les esprits. De retour sur le circuit pour un ATP 500 à Washington, Kyrgios a fait le show. Pour le dernier point de son match contre Marcos Giron, le finaliste de Wimbledon a demandé conseil à une spectatrice avant de servir pour la rencontre.

Au-delà du joueur de tennis qu’il est, Nick Kyrgios a toujours été un show-man. Même s’il a toujours été décrit comme un joueur talentueux, l’Australien a souvent déçu. Mauvaises prestations, problèmes extra sportifs, pertes de concentration, bref Nick Kyrgios a un peu tout fait. Et ses sautes d’humeur sur le court font partie de ce qu’il a montré plusieurs fois. Finalement, il aura fallu attendre cet été pour le voir à son meilleur niveau.

Nick Kyrgios a brillé à Wimbledon

Wimbledon a été le déclic. Pour la quinzaine londonienne, Nick Kyrgios nous avait réservé le meilleur. Même s’il a frôle l’élimination au premier tour, l’Australien s’est mis en route petit à petit avant de devenir presque injouable. Kyrgios a d’abord écœuré Stefanos Tsitsipas en huitième de finale avant de venir à bout de Cristian Garin en quart au bout de trois manches maîtrisées. Opposé à Rafael Nadal en demi-finale, Nick Kyrgios n’aura même pas eu besoin de jouer suite à l’abandon de l’Espagnol. Finalement, il n’y avait que Novak Djokovic pour faire tomber l’Australien…

« Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant »

Après son revers en finale de Wimbledon, Nick Kyrgios reconnaissait le niveau requis pour gagner un tournoi du Grand Chelem : « Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem. Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant. Vous pouvez perdre un Grand Chelem en un jour, mais vous ne pouvez pas en gagner un en un jour. C’est tellement long. Vous jouez un match et vous avez un jour de repos, puis vous jouez à nouveau et vous avez un jour de repos, il faut avoir la capacité mentale de continuer à faire les mêmes choses encore et encore pendant deux semaines au plus haut niveau. (…) Physiquement, je me sentais bien, mais mentalement… ». Finaliste d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, Nick Kyrgios sait désormais ce qu’il lui faudra faire pour retourner à ce stade de la compétition.

Nick Kyrgios got some advice from a sweet, old lady in the front row 😄(via @TennisChannel)pic.twitter.com/SYFpKenSsm — Bally Sports (@BallySports) August 3, 2022

Kyrgios gagne… grâce à une spectatrice !

Quelques semaines après son parcours exceptionnel à Wimbledon, Nick Kyrgios est aligné à Washington pour un ATP 500. Opposé à Marcos Giron au premier tour, Kyrgios a déroulé et s’est imposé en deux sets. Mais ce n’est pas tant sa victoire qui a impressionné, mais surtout la manière de conclure le match. Avant de servir pour le dernier point, Nick Kyrgios a demandé à une spectatrice de quel côté viser. Résultat : un premier service manqué, un deuxième service gagnant. Match gagné pour Nick Kyrgios et pari remporté pour cette spectatrice !