Tennis : Nick Kyrgios fait une annonce fracassante

Publié le 2 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que la Team Europe semble être bien garnie avec des stars internationales, la Team Monde a perdu l’une de ses têtes d’affiche pour la Laver Cup. En effet, Nick Kyrgios, considéré comme le plus bankable des joueurs disponibles, a annoncé qu’il ne participerait pas à la compétition.

L’annonce fait l’effet d’une bombe pour la Team Monde. Pour la 4e édition de la Laver Cup, de nombreuses têtes d’affiche seront présentes. En effet, le capitaine de la Team Europe, Björn Borg, a pu sélectionner Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic. « Je ne pense pas que j'aurais pu imaginer avoir ces 4 icônes du sport dans une même équipe », déclarait le capitaine de l'équipe européenne . De l’autre côté, la Team Monde connaît un peu plus de difficultés, et a même perdu sa tête d’affiche numéro 1, en la personne de Nick Kyrgios.

Nick Kyrgios absent de la Laver Cup

Sur son compte Instagram , Nick Kyrgios a annoncé qu’il ne participerait pas à cette nouvelle édition de la compétition, qui aura lieu du 23 au 25 septembre prochain. « Pas de Laver Cup pour moi cette année ! Juste pour que tout le monde le sache. J’aurai droit à du temps à la maison avec ma famille et ma superbe petite-amie » . Une décision qui pourrait bien avoir de lourdes conséquences…

En effet, le capitaine de la Team Monde va donc devoir se creuser la tête pour attribuer les trois dernières places disponibles. Pour rappel, le capitaine John McEnroe ne peut donc compter, pour le moment, que sur Félix Auger-Aliassime, Diego Schwartzmann, Jack Sock et Taylor Fritz. Une composition qui devrait rencontrer quelques difficultés face à celle de l’équipe européenne, avec les membres de ce que l'on appelait anciennement le Big 4.

