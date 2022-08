Tennis

US Open : Nadal, Roland-Garros... Terrible nouvelle pour Zverev

Publié le 1 août 2022 à 08h35 par Dan Marciano

Absent des terrains depuis sa terrible blessure survenue lors de sa demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Alexander Zverev ne fera pas son retour à Montréal. Son forfait a été officialisé par le tournoi. De mauvaise augure à quelques semaines de l'US Open, le dernier Grand Chelem de la saison.

Les cris de douleurs d'Alexander Zverev avait glacé le court Philippe-Chatrier. Engagé dans une rude bataille face à Rafael Nadal, le joueur allemand avait été contraint de jeter l'éponge après s'être tordu la cheville. Trahi par son corps, il avait quitté Roland-Garros en béquilles et en larmes, sous les applaudissements du public. Victime d'une triple déchirure ligamentaire de la cheville nécessitant une intervention chirurgicale, Zverev a été contraint, par la suite, de déclarer forfait pour Wimbledon. Le numéro deux mondial poursuit son travail de rééducation avec l'espoir de participer à l'US Open. Mais ce dimanche, une mauvaise nouvelle est tombée.





Zverev forfait pour Montréal, sa participation pour l'US Open incertaine

Absent des terrains depuis Roland-Garros, Alexander Zverev ne fera pas son retour à Montréal (5 au 14 août). La direction du tournoi canadien a officialisé le forfait du joueur allemand, insuffisamment remis de sa blessure. Le joueur l'a annoncé, il fera son retour lorsqu'il sera à 100% de ses capacités, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le suspense reste présent en ce qui concerne sa participation pour le prochain US Open, le dernier Grand Chelem de la saison.

« Avec mon équipe, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème à mon retour »

Le joueur ne veut pas prendre de risques et précipiter son retour, afin de ne pas connaître de nouvelles blessures. « Je ne veux pas penser au risque ou au danger. Il y a toujours des risques dans le sport professionnel et même dans la vie de tous les jours, vous êtes exposés à toutes sortes de dangers. Avec mon équipe, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème à mon retour. Je dois être à l'écoute de mon corps le plus possible et savoir quand j'ai atteint la limite. Bien sûr, tu veux t'entraîner et travailler autant que possible, mais sans franchir la ligne rouge. J'ai l'habitude de repousser chaque jour les charges de travail mais, aujourd'hui, ce serait contreproductif » avait confié Zverev lors d'un entretien à Eurosport.

« Sascha se remet bien et espère toujours être prêt pour l'US Open »