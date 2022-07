Tennis

Tennis : Agression, plainte… La prison pour Kyrgios ?

Publié le 29 juillet 2022 à 21h35 par Dan Marciano

Avant de disputer l'US Open, Nick Kyrgios affrontera la justice. Le joueur australien est accusé par son ancienne petite-amie d'agression. Il ne rendra pas au tribunal, laissant son avocat le représenter. Si les faits sont confirmés, le récent finaliste de Wimbledon risque une peine de deux ans d'emprisonnement. Interrogé, l'entourage de Kyrgios nie les faits.

Nick Kyrgios a réalisé une véritable performance à Wimbledon, en atteignant la finale. Battu par Novak Djokovic, l'Australien a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs joueurs sur gazon. Il a emmagasiné de la confiance avant d'aborder les prochaines échéances, Washington, Montréal, Cincinatti et bien sûr l'US Open. Mais quelques jours avant le Grand Chelem américain, Kyrgios va comparaître pour violences. Son ex petite-amie Chiara Passari l'accuse d'agression. Prévu initialement le 2 août prochain, le procès aura finalement lieu le 23 août prochain. L'Australien ne s'y rendra pas, mais sera représenté par son avocat, Michael Kukulies-Smith.

Kyrgios accusé d'agression par son ex petite amie

Chiara Passari ne s'est pas exprimée sur le fond de l'affaire depuis qu'elle a porté plainte, mais a tenu à remercier ses soutiens sur les réseaux sociaux. « Merci. Enfin quelqu’un assez intelligent pour comprendre comment le système judiciaire fonctionne » avait-elle confié. En plein Wimbledon, Kyrgios avait refusé de se prononcer sur cette affaire, écoutant ses avocats. « J'aurais beaucoup à dire. Mais j'ai été informé par mes avocats que je ne pouvais rien dire pour le moment. Cela ne m'a pas affecté du tout, pour être honnête. Évidemment, j'ai lu à ce sujet et vu que tout le monde se posait des questions. C'était difficile de se concentrer uniquement sur le type de mission à accomplir ici » avait-il déclaré en conférence de presse. Pourtant, les faits revêtent d'une certaine gravité. Comme l'indique Ace ce vendredi, Kyrgios risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement.

L'entourage du joueur nie les faits

Malgré les accusations, Kyrgios peut compter sur le soutien de plusieurs membres de sa famille, notamment de son frère. « Les détracteurs et les menteurs vont toujours tenter de nous faire tomber. Nous restons à fond et nous continuons d’aller de l’avan t » a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Une autre de ses anciennes petites amies Alja Tomljanovic a également tenu à défendre le joueur australien. Elle s'était exprimée sur cette affaire après son quart de finale perdu à Wimbledon face à Elena Rybakina.

