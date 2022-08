Tennis

US Open : L’énorme sortie du clan Djokovic

La décision de Novak Djokovic, de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, continue de faire parler. Certains sur les réseaux sociaux estiment que le joueur serbe ne devrait disputer aucun tournoi, ce qui a agacé Jelena Djokovic, sa femme. Sur Twitter, elle a tenu à répondre à ses détracteurs et à assurer sa défense à quelques semaines de l'US Open.

Le cas Novak Djokovic divise. Refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, le joueur serbe ne fait pas l'unanimité dans le monde aseptisé du tennis. Certains estiment qu'il devrait subir les conséquences de ses actes et ne pas disputer l'intégralité des tournois. D'autres au contraire évoquent une liberté de pensée, qui ne devrait avoir aucune incidence sur son avenir. Car si ce choix ne devrait pas précipiter la fin de sa carrière, il devrait encore l'handicaper dans les prochaines semaines, les prochains mois. En effet, certains pays comme l'Australie, le Canada ou encore les Etats-Unis interdisent l'entrée sur le territoire à toute personne ne présentant pas un schéma vaccinal complet. Des règles, qui empêchent Novak Djokovic de disputer certains tournois.

Exclu de l'Open d'Australie en janvier dernier, Novak Djokovic voit sa tournée américaine menacée. Vainqueur de Wimbledon il y a quelques semaines, le numéro six mondial a été contraint de se retirer du Masters 1000 de Montréal, qui débute lundi. Jusqu'au bout, le joueur espérait un traitement de faveur, mais les autorités québécoises ont campé sur leurs positions. « Eh bien d’abord, les règles s’appliquent à tout le monde. Il y a quelques exceptions mais ce sont des exceptions limitées. Donc, tout d’abord, les règles s’appliquent à tout le monde, et deuxièmement, le COVID‐19 n’est pas encore terminé. Et encore une fois, nous devons être conscients du fait que, malgré le succès obtenu avec deux doses, nous devons améliorer notre stratégie et faire en sorte que davantage de Canadiens soient à jour dans leur vaccination » avait annoncé Jean-Yves Duclos, le ministre de la santé québécois

Une décision critiquée par certains, mais aussi saluée par d'autres. « Je ne sais pas pourquoi ce gars continue de participer à des tournois en espérant qu'ils changeront leurs règles pour lui » a posté le compte Racquet Magazine sur Twitter. Un commentaire qui a agacé Jelena Djokovic, la femme du joueur serbe. « Sa position la plus importante est d'être un champion de tennis. Et il l'a pris. Je veux dire, une position est une position. Étant donné que vous êtes un magazine de tennis, peut-être vous concentrer sur cela dans les semaines à venir ? Soyez ce que vous êtes censé être. Un magazine de tennis qui écrit sur le tennis » a-t-elle répondu ce vendredi.





His most important stand is to be a tennis champion. And he took it. I mean, a stand is a stand. Given that you are a tennis magazine- maybe focus on that in the weeks to come? Take a stand. Be what you are meant to be. A tennis magazine that writes about tennis 👍🏻