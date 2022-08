Tennis

Les incroyables révélations de Kyrgios sur sa recette miracle

Publié le 5 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Récent finaliste de Wimbledon après un magnifique parcours, Nick Kyrgios s'est expliqué sur la composition de son staff. Le staff du fantasque australien possède une particularité très remarquable. En effet, Nick Kyrgios ne possède pas d'entraîneur depuis le début de sa carrière. Son explication est très claire.

Nick Kyrgios fait une nouvelle fois parler de lui. L'Australien a disputé sa première finale en Grand Chelem à Wimbledon au mois de juillet dernier. Finale perdue face à Novak Djokovic, malgré un spectaculaire bras de fer. Qualifié pour les huitièmes de finale de l'ATP 500 de Washington après sa victoire face à Tommy Paul, le tennisman a révélé composer sans coach malgré ses excellentes performances dernièrement. Il explique cela en estimant que personne ne le connaît mieux que lui. Kyrgios à d'ailleurs annoncé renoncer à la prestigieuse Laver Cup, qui se tiendra au mois de septembre. Il est également dans la tourmente après une affaire judiciaire...

« Je n'ai pas besoin de quelqu'un à mes côtés »

« Tactiquement, quand je joue contre mes adversaires, je suis toujours dans le coup. Je regarde beaucoup de tennis, je connais leurs faiblesses et leurs forces, donc je fais mes propres recherches. J’ai l’impression que personne ne connaît mon jeu aussi bien que moi, mais il y a toujours des petites choses pour lesquelles mon équipe peut m’aider. Je n’ai pas besoin de quelqu’un à mes côtés pour me dire comment jouer au tennis, j’ai juste besoin d’un renforcement positif de temps en temps pour me donner un retour sur ce que je fais bien, j’ai eu trop de négativité dans ma carrière que parfois je me punis trop. Un petit aspect positif peut me faire beaucoup de bien. Je suis certainement mon propre entraîneur car tout est très simple pour moi : je sers gros et je joue ensuite à l’instinct, c’est ce qui fonctionne pour moi » a-t-il déclaré dans des propos relayés par We Love Tennis . L'Australien manquera la Laver Cup.

« Pas de Laver Cup pour moi cette année »

En grande forme, Nick Kyrgios renonce à la Laver Cup. « Pas de Laver Cup pour moi cette année ! Juste pour que tout le monde le sache. J’aurai droit à du temps à la maison avec ma famille et ma superbe petite-amie » a-t-il annoncé sur son compte Instagram . Mais le très controversé australien est accusé d'agression sexuelle par son ex-petite amie...

Kyrgios dans la tourmente