Tennis

Tennis : Kyrgios révèle son secret pour renverser Medvedev

Publié le 11 août 2022 à 18h35 par La rédaction

Nick Kyrgios a encore une fois su créer la surprise. L’Australien, qui affirme depuis des années qu’il n’a pas besoin de coach pour évoluer sur le circuit ATP, a réalisé une très grosse performance en venant à bout ce mercredi de Daniil Medvedev. A l'issue de la partie, Nick Kyrgios a dévoilé sa stratégie pour vaincre le numéro 1 mondial à Montréal.

Nick Kyrgios continue de créer des surprises sur les courts de tennis. L’Australien s’est en effet offert le numéro 1 Mondial, Daniil Medvedev, à Montréal. Une rencontre remportée par Nick Kyrgios en trois sets (6-7, 6-4, 6-2), et au cours de laquelle il aura mis en place une stratégie bien précise pour annihiler le jeu du numéro 1 Mondial.

« Je savais qu’il arrivait avec beaucoup de confiance »

En conférence de presse d’après-match, Nick Kyrgios est revenu sur sa rencontre face à Daniil Medvedev, affirmant qu’il avait une stratégie en tête avant de disputer cette rencontre à Montréal. « Je savais qu’il arrivait avec beaucoup de confiance, alors j’ai mis en place un style de jeu où je n’allais pas lui donner beaucoup de rythme. J’ai fait service-volée sur chaque point. Et vu que je servais et que je volleyais bien, je me suis donc dit que j’allais continuer comme ça. C’est aussi ça le tennis » affirmait Nick Kyrgios après la rencontre. Lui qui clame haut et fort depuis plusieurs années qu’il n’a pas besoin de coach pour jouer, il l’a encore une fois prouvé en réalisant une grosse prestation sur le court face au numéro 1 mondial.

« Je suis vraiment content de ma performance »

Nick Kyrgios a poursuivi en évoquant sa performance et sa confiance après sa victoire contre le numéro 1 mondial. « Je suis vraiment content de ma performance, même si ça ne reste qu’un match. Ce n’est pas ça qui va me faire grimper dans le Top 10, donc à moi d’être prêt pour le match suivant. J’ai bien joué sur les points importants. J’ai le sentiment que mon jeu sous pression et ma confiance n’ont jamais été aussi hauts de ma carrière ». Cependant, Nick Kyrgios commence à fatiguer.

« C’est important pour moi d’avoir mon kiné tout le temps avec moi »