Tennis

Tennis : Les incroyables chiffres de la carrière de Serena Williams

L’annonce était un peu attendue, elle a tout de même surpris. Ce mardi, Serena Williams, dans un entretien accordé à Vogue, a expliqué qu’elle prendrait sa retraite prochainement. Un coup de tonnerre sur la planète tennis. A bientôt 41 ans, la joueuse américaine a tout gagné dans une carrière longue de 27 ans. Voici les chiffres monstrueux qui ont créé la légende de Serena Williams.

Cette année de tennis a pris une nouvelle dimension, ce mardi. Dans un entretien accordé au magazine Vogue , Serena Williams a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à l’issue de la saison. « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena », a-t-elle confié dans des propos relayés par L’Equipe . Même si Serena Williams nous avait un peu préparé à cette annonce en quittant les courts pendant une année entière, l’entendre a surpris beaucoup de monde. Retour en chiffres sur une carrière légendaire.

Si Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic se disputent la première place chez les hommes, Serena Williams est loin devant les autres avec 23 titres. Il ne lui manque qu’un petit sacre pour égaler Margaret Court. Un petit regret qu’elle a développé pour Vogue : « J'ai eu mes chances après avoir accouché. Je suis passée d'une césarienne à une deuxième embolie pulmonaire, puis à une finale du Grand Chelem. J'ai joué pendant la période d'allaitement. J'ai joué en dépit d'une dépression post-partum. Mais je n'y suis pas arrivée », lance celle qui estime qu’elle « aurait dû en remporter au moins 30 ».

De 2000 à 2012, Serena Williams s’est trouvée un nouveau terrain de jeu : les Jeux Olympiques. Pendant quatre tournois consécutifs, la joueuse américaine a triomphé lors de la plus belle compétition de sports qui puisse exister. A ce jour, Serena Williams est la seule joueuse de l’histoire à avoir tous les Grands Chelem ainsi que les Jeux Olympiques, en simple et en double. Rien que ça…

Même si elle n’est « qu’à » la troisième marche du podium, Serena Williams a aussi créé l’exploit de rester pas moins de 319 semaines au rang de numéro une mondiale entre 2002 et 2017. En revanche, c’est la première joueuse à être restée aussi longtemps à cette place sans la quitter (186 semaines de rang). Une prouesse de plus pour l’une des plus grandes légendes du sport américain.

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9