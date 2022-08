Tennis

Tennis : Serena Williams lâche une bombe

Publié le 9 août 2022 à 22h55 par La rédaction mis à jour le 9 août 2022 à 23h02

Dans Vogue et sur Instagram, Serena Williams a lâché une bombe. En effet, elle s’apprête à mettre un terme à sa grande carrière. Si aucune date précise n’est annoncée, l’US Open devrait être son dernier tournoi. Elle essayera donc de décrocher un 24e Grand Chelem…

Ce mardi, le monde du tennis a été secoué par une grande annonce. En effet, Serena Williams s’apprête à tirer sa révérence. Elle l’a annoncé sur Instagram et à Vogue : « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché » . Cette dernière veut « se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena » .

View this post on Instagram A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

Une décision déchirante pour Serena Williams

« Je suis déchirée : je ne veux pas que ça se termine, et en même temps je suis prête pour la suite. C'est la fin d'une histoire qui a démarré à Compton, en Californie, avec une petite fille noire qui voulait simplement jouer au tennis » a déclaré Serena Williams dans Vogue . « Il n'y a aucun bonheur pour moi là-dedans, poursuit-elle. C'est une grande douleur. C'est la chose la plus difficile que je pouvais imaginer. Je déteste ça. Je déteste être à la croisée des chemins. J'aimerais que ce soit facile, mais ça ne l'est pas. Ce sport m'a tant donné. J'adore gagner. J'adore me battre. J'adore faire le spectacle (...). Quand j'en parle (de la fin), je pleure (...). Mais aujourd'hui, si je dois choisir entre construire mon CV tennis et construire ma famille, je choisis ma famille » .

Un 24e Grand Chelem dans le viseur ?

Si aucune date précise n’a été annoncée par Serena Williams, tout porte à croire que l’US Open (29 août - 11 septembre) sera sa dernière danse. Après 23 titres en Grand Chelem, il est fort à parier que la tenniswoman américaine voudra faire ses adieux en soulevant un 24e trophée : « J'ai eu des occasions après avoir accouché (le 1er septembre 2017 de sa fille Alexis Olympia). Je suis passé d'une césarienne et d'une seconde embolie pulmonaire à une finale de Majeur (quatre en réalité : Wimbledon et US Open en 2018 et en 2019). J'ai joué alors que je donnais encore le sein. J'ai joué en dépression post-natale » .

Un palmarès légendaire

Ce qui est sûr, c'est que le monde du sport s’apprête à dire au revoir à l’une des plus grandes tenniswomen de tous les temps. Son palmarès parle pour elle. En 2017, Serena Williams remportait son 23e Grand Chelem lors de l’Open d’Australie et devenait alors l'unique recordwoman du nombre de titres remportés en simple dans les tournois du Grand Chelem durant l'ère Open. Actuellement, l’Américaine est à 39 titres du Grand Chelem en simple et en double. Une légende.