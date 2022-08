Tennis

Tennis : Ce joueur a tranché dans le débat du GOAT

Publié le 8 août 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Depuis de nombreuses années maintenant, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dominent le circuit ATP. Toutefois, la tâche n’est pas simple lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur joueur de l’histoire entre ces trois-là. Chacun a sa préférence dans ce débat, même parmi les autres joueurs du circuit. D’ailleurs, Diego Schwartzman a fait son choix.

Entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, le débat du GOAT fait rage. Les trois joueurs, surnommés le Big 3 , règne en maître depuis de nombreuses années sur le circuit ATP. Ensemble, ils totalisent 63 Grand Chelem, 22 pour Rafael Nadal, 21 pour Novak Djokovic, 20 pour Roger Federer. Pour le moment, c’est bien l’Espagnol qui devance ses deux rivaux. Mais le Serbe n’est pas très loin. Le Suisse, quant à lui, a illuminé le tennis de toute sa classe durant sa carrière et devrait faire son retour sur les courts très prochainement après sa longue blessure au genou. De ce fait, il est très difficile de choisir entre les trois joueurs pour déterminer le meilleur de l’histoire. Néanmoins, certains ont une préférence nette dans ce débat. C’est notamment le cas de Diego Schwartzman.

«Roger est le joueur qui génère le plus d’enthousiasme chez les fans»

« Pour moi, il ne s’agit pas seulement des titres du Grand Chelem. Je regarde beaucoup de choses, y compris en dehors du court. Roger est le joueur qui génère le plus d’enthousiasme chez les fans. Il est gentil avec tout le monde, on peut l’entendre parler en espagnol, en italien ou en français. Il a quatre enfants, mais il s’entraîne tous les jours. Le matin, il frappe avec vous sur le court de tennis et l’après‐midi, il s’habille pour un événement dans le centre ville. Il est impeccable partout ! Les autres sont géniaux dans presque tout aussi, mais je trouve qu’il a un peu plus de charisme » a confié le tennisman argentin lorsqu’il a été interrogé par ESPN .

«Novak Djokovic dépassera les deux (Roger Federer et Rafael Nadal)»

De son côté, Francisco Cerundolo s’est permis de donner son avis sur le record de titres de Grand Chelem actuellement détenu par Rafael Nadal dans le podcast 3iguales . Le joueur de 23 ans est convaincu que Novak Djokovic devancera ses deux rivaux : « Il est certain que Novak Djokovic dépassera les deux (Roger Federer et Rafael Nadal) en nombre de Grands Chelems gagnés. De plus, Djokovic est celui qui s’active le plus pour aider les joueurs qui gagnent le moins d’argent. Autant pour les joueurs qui participent aux Futures ou les Challengers. »

«Novak Djokovic est un joueur exceptionnel»