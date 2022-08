Tennis

Tennis : Rafael Nadal rechute et rate un nouveau rendez-vous

Publié le 5 août 2022 à 14h50 par Axel Cornic mis à jour le 5 août 2022 à 14h55

Via ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Montréal, qui se déroulera du 7 au 14 aout prochain. Un coup dur pour les organisateurs du tournoi, qui ont déjà vu Novak Djokovic et Alexander Zverev jeter l’éponge, l’un à cause de sa position sur le vaccin du Covid-19 et l’autre pour problèmes physiques.

Impressionnant à Roland-Garros, avec une quatorzième victoire sur la terre battue de la Porte d’Auteuil, Rafael Nadal a subi le contrecoup quelques semaines plus tard. Arrivé jusqu’en demi-finale de Wimbledon, l’Espagnol a dû déclarer forfait face à Nick Kyrgios et a finalement vu Novak Djokovic remporter le titre. Un faux pas qui a totalement relancé la course au GOAT , avec le Serbe qui doit toutefois faire face aux problèmes liés à ses positions sur le vaccin du Covid-19. Montréal n’est pas un Grand Chelem, mais il a par exemple été écarté du tournoi car la législation ne l’autorise pas à atterrir sur le sol canadien sans ses vaccins totalement à jour.

Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 5, 2022

« Il y a quatre jours j’ai commencé à entrainer de nouveau mon service et après ça, j’ai eu une petite gêne qui se poursuit encore aujourd’hui »

Sans Novak Djokovic et sans Alexander Zverev, on pensait que Rafael Nadal allait être l’un des grands favoris du Masters 1000 de Montréal, au même titre que son compatriote Carlos Alcaraz ou encore Daniil Medvedev. C’était sans compter sur une rechute. « Après les vacances et ma reprise des entrainements tout allait très bien » a écrit le tennisman espagnol, sur son compte Twitter. « Il y a quatre jours j’ai commencé à entrainer de nouveau mon service et après ça, j’ai eu une petite gêne qui se poursuit encore aujourd’hui ».

« Nous avons décidé de ne pas voyager à Montréal et de poursuivre les entrainements sans forcer »

Dans la suite du message, Rafael Nadal a ainsi annoncé son forfait pour Montréal, s’excusant au passage avec les organisateurs du tournoi. « Nous avons décidé de ne pas voyager à Montréal et de poursuivre les entrainements sans forcer » a-t-il poursuivi. « Je remercie sincèrement le directeur du tournoi Eugene, ainsi que toute son équipe pour leur compréhension et le soutien qu’ils m’ont toujours apporté, aujourd’hui ne faisant pas exception ».

« Je n’ai pas d’autres choix, je dois rester prudent et penser surtout à ma santé »