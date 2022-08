Tennis

Tennis : Medvedev, US Open… Les grandes annonces de Kyrgios

Publié le 11 août 2022 à 09h35 par Thibault Morlain

Après sa finale à Wimbledon, Nick Kyrgios espère briller du côté de New York pour l’US Open. A quelques semaines du dernier tournoi du Grand Chelem, l’Australien poursuit sa préparation et il semble être en grande forme. Il vient notamment de faire Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial. Un exploit évoqué par Kyrgios, qui a annoncé la couleur pour la suite en vue de l’US Open.

A partir du 29 août prochain, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit s’affronteront à New York pour le traditionnel US Open. Qui succèdera alors à Daniil Medvedev ? Le Russe vient notamment de chuter face à Nick Kyrgios à Montréal. De son côté, l’Australien poursuite sur sa bonne lancée depuis sa finale à Wimbledon. Confiant, Kyrgios va arriver avec des ambitions à l’US Open et ses résultats parlent actuellement pour lui. Après sa victoire à Washington, il vient ainsi de s’offrir le numéro 1 mondial. De bon augure donc pour la suite et le Grand Chelem new yorkais.

Tennis : L’incroyable échange entre Djokovic et Kyrgios https://t.co/t7olsJ52Ud pic.twitter.com/F37Ees3mxE — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

L’exploit contre Medvedev

Dans des propos rapportés par L’Equipe , Nick Kyrgios est revenu sur cette grosse performance face à Daniil Medvedev, lâchant notamment : « Ma victoire contre Medvedev ? Je ne suis pas rentré sur le terrain en me disant qu'il était numéro 1 mondial. Mon objectif était de ne pas lui donner trop de rythme. Ça fait un moment que je sers et retourne bien, donc je me suis dit que j'allais faire service-volée sur quasiment chaque point. J'ai aussi très bien retourné. Je suis vraiment content de ma performance, même si ça ne reste qu'un match. Ce n'est pas ça qui va me faire grimper dans le Top 10, donc à moi d'être prêt pour le match suivant. J'ai bien joué sur les points importants. J'ai le sentiment que mon jeu sous pression et ma confiance n'ont jamais été aussi hauts dans ma carrière ».

Ce n’est pas simple pour Kyrgios

Pour autant, malgré ces bons résultats depuis Wimbledon, Nick Kyrgios ne traverse pas la meilleure des périodes. « Je me sens un peu fatigué le matin quand je me lève. À ce stade de la saison, c'est hyper important pour moi d'avoir mon kiné tout le temps avec moi. On travaille deux à trois heures par jour, ce qui me permet d'enchaîner les matches comme probablement jamais auparavant », a expliqué l’Australien.



Il a ensuite ajouté : « C'est dur car ma maman est à l'hôpital en ce moment, mon papa ne va pas très bien non plus, et mon frère vient d'avoir un bébé. Donc j'aimerais bien être avec ma famille. Les gens ne voient que nos victoires ou nos défaites, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne voient pas. Ils ne réalisent pas tous les challenges auxquels on fait face en tant que joueur de tennis, ce qu'on traverse dans nos vies personnelles. Mais je garde un bon état d'esprit, je suis positif. Mon équipe et ma copine me permettent de rester positif ».

Kyrgios veut se préparer au mieux pour l’US Open