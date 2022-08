Tennis

US Open : Énorme rebondissement à prévoir pour Djokovic ?

Publié le 13 août 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 13 août 2022 à 07h45

Non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic voit sa participation demeurer très incertaine. D’ailleurs, le Serbe a d’ores et déjà déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati qui débutera ce lundi puisqu’il ne peut pas pénétrer sur le territoire américain. Cela s’annonce donc très mauvais augure pour l’US Open du joueur de 35 ans. Mais l’espoir est encore permis pour autant.

Après l’Open d’Australie, Novak Djokovic pourrait bien être contraint de déclarer forfait pour un autre tournoi du Grand Chelem. Afin de participer à l’US Open, il faut être en mesure de présenter une preuve de vaccination contre la Covid-19 pour pouvoir pénétrer sur le territoire américain. Or, Novak Djokovic est un fervent opposant au vaccin contre le coronavirus depuis le départ. De ce fait, le Serbe pourrait voir le scénario qui s’est déroulé avant l’Open d’Australie se reproduire pour l’US Open. D’ailleurs, le joueur de 35 ans a lâché une terrible annonce qui remet encore plus en question sa participation au Grand Chelem américain.

Djokovic déclare forfait pour Cincinnati

En effet, Novak Djokovic a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati qui débutera ce lundi. Le Serbe ne peut toujours pas pénétrer sur le territoire américain puisqu’il refuse encore de se faire vacciner. C’est le quatrième tournoi que Novak Djokovic va manquer pour ce motif, et un cinquième pourrait s’ajouter à la liste avec l’US Open. Le doute est plus que jamais permis, le Grand Chelem débutant le 29 août et le gouvernement américain n’ayant toujours pas assoupli ses règles concernant la Covid-19. Mais tout est encore possible pour autant.

CDC in the US tweaking some Covid/ vaccine guidance, per CBS News 👀 pic.twitter.com/KCudfH7DXn — Amy Lundy Dahl (@AmyLundyDahl) August 11, 2022

Vers un assouplissement des règles concernant la Covid-19 aux Etats-Unis ?

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain (CDC) a pris la décision de de traiter les citoyens vaccinés et ceux qui ne le sont pas de la même manière contre le coronavirus. De ce fait, la journaliste américaine Amy Lundy Dahl a fait une révélation qui pourrait donner un souffle d’espoir à Novak Djokovic et à ses fans. « Des recommandations détaillées devraient être mises à jour et « rationalisées » au cours des prochains jours, notamment pour les voyages, les maisons de soins et d’autres lieux de rassemblement à haut risque » a-t-elle avoué. Si le dossier est mal embarqué pour Novak Djokovic après son forfait pour Cincinnati, les cartes pourraient bien être rebattues prochainement.

Djokovic se prépare en attendant